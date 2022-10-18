重金利誘難拒 中國大舉招募英國前飛官 獲取戰機操作技能

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）為了掌握敵情，中共近幾年來大舉招募現役或退役英國飛官，訓練人民解放軍。若放任不管，恐對日後軍事衝突埋下隱憂。

BBC報導，英國國防部披露，至少已有30名退役英國飛行員在優渥報酬的誘惑下前往中國，據稱有人可拿到高達237,911英鎊（新台幣863萬元）的薪酬。中共解放軍從這些經驗豐富的前飛官身上，習得操作西方戰機的知識，藉以強化空軍作戰戰術及戰力，倘若發生戰爭，如台海衝突，便能掌握關鍵資訊。

受利誘的飛行員飛過噴射機、直升機，來自各軍種，並非僅限於英國空軍。軍方透露，這些人曾駕駛的機型包括颱風戰鬥機（Typhoon）、美洲豹戰機（Jaguar）、獵鷹式戰機（Harrier）、龍捲風戰機（Tornado）。

中國對先進戰機F-35也表達了高度興趣，但英國軍方表示，目前應沒有該機種駕駛員赴中協助訓練。中共主要透過獵人頭仲介接觸，包括南非的一間飛行學校，且不只對英國前軍人招手，其他國籍也兼有之。

英國軍方是於2019年得悉，有少數退役飛官獲聘，當時僅為個案，接著碰上COVID-19疫情，在中國關閉邊境的情況下，這類聘僱活動有趨緩之勢，但近來又開始蠢動，連現役飛官都被鎖定，所幸尚無人接受。

英國國防部指出，目前並無證據顯示受雇人員違反了機敏資訊保密法規，或有任何違法情事。然而，事關重大，軍方刻正檢討現行保密法規與合約，而研擬中的國家安全法案，也會加入特定條款，阻絕機密外流的可能性。

在法律恐有漏洞的情況下，英國軍方只能先發布情報警訊，勸戒現役或退役飛官，勿在重金利誘下為中共解放軍服務。