因應極端氣候　台灣旱式芋栽培可望降低軟腐病7成

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會苗栗區農業改良場今(18)日表示，芋頭為國人經常食用球莖蔬菜，目前90%以上採用水芋栽培模式，惟水田栽培造成溫室氣體釋放量較高，而近年水資源分配不均及軟腐病發生率日增，降低芋栽培品質，經與公館鄉農會合作整合旱式芋種植體系，可降低約70%芋軟腐病發生率。

苗栗場場長呂秀英表示，苗栗縣芋田近5年來平均種植面積約527公頃，位居全臺第二，尤以公館鄉為多，栽培方式以水芋與水稻輪作為主。近年來極端氣候及水資源分布不均問題日趨頻繁，加上長時間湛水容易造成球莖軟腐病的發生及擴散，嚴重影響芋頭產量和品質。

呂秀英說，若採用旱式芋種植不必長期湛水，只需充分維持土壤濕潤（特別是種植後6個月內），可有效節省用水量，並降低約70%軟腐病發生率。而傳統水芋栽培耗水量大，湛水環境易造成肥料脫氮作用而釋放氧化亞氮，也提高有機質分解而排放甲烷；利用旱芋栽培搭配深層施肥可有效提高肥料利用率，降低用肥成本更能減少溫室氣體排放量，有助於達到農業淨零排放的目標。

為因應芋產業面臨的諸多問題，苗栗場與公館農會今年開始著手旱式芋種植整合管理試驗，除了導入芋苗種植機之外，另搭配中耕機培土及除草，或利用稻桿或其他覆（敷）蓋資材防治田間雜草，也都有不錯的抑制效果，整合旱式芋種植體系，打破傳統水芋栽培模式，不但能有效降低軟腐病發生，同時具有節省勞力、降低施肥成本、調節水資源投入及節能減碳的效益，值得農民採用。

照片由行政院農業委員會苗栗區農業改良場提供

照片由行政院農業委員會苗栗區農業改良場提供