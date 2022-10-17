【快訊】台灣前立委黃義交•據傳晚間在內湖墜樓身亡　享年69歲

更新時間: 2022-10-17 20:58

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市內湖區今（17）日晚傳出墜樓意外，死者疑是曾代表親民黨及國親聯盟任立法委員的黃義交。自由時報獨家報導指出, 黃義交今晚6時左右自台北市成功路、文德路口附近的住處墜樓, 警方目前仍在釐清墜樓原因中。

立委王浩宇晚間8點左右也在臉書po文指出:

R.I.P.

內湖晚間墜落死者，驚傳是現年69歲的前立委黃義交。

國民黨籍的前立委蔡正元晚間8:20臉書po文寫著:

哀吾友 黃義交 不幸身亡 今天下午13:28 還傳Line給蔡正元說 「謝謝 正元兄」 怎麼傍晚就撒手人寰呢？ 怎麼啦？怎麼啦？怎麼啦？

桃園市議員黃敬平於8:30在臉書po文說:

中時新聞報導, 警方已經確定身分，並查知黃義交獨自居住在該大樓3樓，事發時從自家住宅頂樓11樓墜落，至於詳細原因將後續調查。

雅虎新聞報導, 北市警消下午5時11分獲報，到現場時，發現意外當事人已無呼吸心跳，隨即派員協助送醫搶救，之後送至三軍總醫院仍不治，享壽69歲。

中央社報導, 黃義交生於1953年3月12日, 學歷包括: 淡江大學教育資料科學系畢業、文化大學中美關係研究所碩士、英國牛津大學外交官訓練所畢業

根據維基百科，黃義交生於雲林縣，曾代表親民黨及國親聯盟任立法委員。2012年意外落選立委後，受時任市長胡志強邀請擔任市府副秘書長，但在就任前因健康因素請辭。

他的名字最近一次出現在媒體上, 是前陣子名嘴周玉蔻亂扯蔣萬安老爸緋聞對象為前中國小姐, 導致周玉蔻自己17年前躲在何麗玲衣櫃, 偷聽時任省政府新聞處長黃義交與何麗玲對話的陳年往事, 再度成為話題。當年是眾人皆知的黃義交腳踏多條船的「寶寶事件」。

據悉周玉蔻表示曾懷有黃義交的骨肉，但多年前已墮胎。

黃義交在1998年，以無黨籍身分參選第四屆立法委員並順利當選，自此開始從政之路。2000年，親民黨創立，被視為宋楚瑜心腹之一加入親民黨，曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職。

2002年及2005年，黃義交均以親民黨籍參選台中市選舉區立法委員並順利當選。2007年因國親協議改披中國國民黨戰袍，並在2008年立法委員選舉中力挫普遍被看好的民主進步黨籍對手何敏豪而順利連任。

2012年黃義交連任失敗，敗給民進黨前行政院新聞局局長林佳龍。

【快訊】台灣前立委黃義交 據傳晚間在內湖墜樓身亡