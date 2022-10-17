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外籍航空將復飛台灣！明年初以前台灣將迎澳門、全亞洲等逾10家航空公司

民航局長林國顯說，澳門、泰微笑、全亞洲、馬亞洲等4家外籍航空公司已規劃於11至12月復飛，其餘江原、真航空、德威、濟州、泰亞洲、菲亞洲、汶萊皇家、馬印、泰獅子、巴澤等多家航空公司，也表達有望於年底或明年初復飛台灣。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/10/17 18:54
明年初以前將復飛台灣的全亞洲（Air Asia）航空。（圖/路透社）

明年初以前將復飛台灣的全亞洲（Air Asia）航空。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）睽違兩年時間台灣終於重開國門，民航局估計今年底至明年初將有超過10家外籍航空公司復飛台灣，包含澳門、泰微笑、全亞洲、馬亞洲等航空公司。

民航局長林國顯今（17日）在立法院報告「疫後機場營運發展策略及航空運量、國際航點開放評估」、「我國疫後觀光產業復甦、相關產業振興及永續觀光發展規劃」時表示，統計至今年底，各航空公司已規劃每週飛航1107班，達民國108年約4成航班數，今年底至明年初，還有超過10家外籍航空公司將復飛台灣。

林國顯說，增加航班其中以日本因大幅放寬入境檢疫規定，且為國人喜愛的旅遊地點，因此航線增幅最大，由每週104班增至312班；東南亞次之，由每週248班增至383班；其餘航線也持續增班。

林國顯說，澳門、泰微笑、全亞洲、馬亞洲等4家外籍航空公司已規劃於11至12月復飛，其餘江原、真航空、德威、濟州、泰亞洲、菲亞洲、汶萊皇家、馬印、泰獅子、巴澤等多家航空公司，也表達有望於年底或明年初復飛台灣。

另國籍航空復飛或新闢國外航點，包含金浦、釜山、濟州、仙台、亞庇、長灘島、公主港、峴港、慕尼黑及米蘭。

根據中央社，觀光局也有多項獎勵送客措施，加速國際市場復甦及成長，包括：境外獎勵旅遊來台、境外旅客包機來台獎助、境外學生來台教育旅行補助、旅客來台空海聯營獎助等。
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更新時間 : 2022-10-17 19:39 GMT+08:00

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