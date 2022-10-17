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癌症疫苗2030有望問世！BNT：已著手研究mRNA技術應用

在新冠肺炎疫情開始前BNT就已經著手mRNA技術治療癌症的相關試驗，但當時還不確定mRNA技術的力量，現在他們更加確信這是一條正確的路，最快盼能在2030年推出癌症疫苗。

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By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/10/17 18:20
德國公司BioNTech創辦人吳沙忻（Uğur Şahin）。（圖/路透社）

德國公司BioNTech創辦人吳沙忻（Uğur Şahin）。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）德國公司BioNTech的共同創辦人雷齊（Ozlem Tureci）與吳沙忻（Uğur Şahin）夫婦日前表示，他們已就mRNA技術來開發新的治療癌症方法，並預測「可能會在2030年之前正式上市」。

根據英媒BBC，新冠肺炎疫苗BioNTech成功背後的推手雷齊與吳沙忻是一對科學家夫婦，他們在新冠肺炎疫情開始前就已經著手mRNA技術治療癌症的相關試驗，但當時還不確定mRNA技術的力量，在成功推出BNT疫苗後，他們更加確信這是一條正確的路，最快盼能在2030年推出癌症疫苗。

雷齊與吳沙忻表示，他們正在研究的mRNA技術包含透過向細胞發送指令或藍圖（Blueprint），來產生抗原或蛋白質來工作。

在新冠肺炎治療中，這種抗原是病毒刺突蛋白的一部分，而在癌症治療中，它就會是腫瘤細胞表面的標記，這將教會免疫系統識別和瞄準受癌症影響的細胞，並進行破壞。

圖雷齊認為，mRNA技術讓患者的免疫系統能夠識別癌症細胞，同時也可以避免因為使用標靶藥物，結果導致其他細胞也跟著遭受破壞。

BBC指出，過去有許多充滿希望的癌症試驗以失敗告終，這次BNT的實驗必須極為謹慎，也需要好幾年的時間才會知道這項實驗會不會辜負外界期望，不過雷齊強調「我們有許多突破，我們將繼續努力。」
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