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解讀二十大報告 學者：鄧典範淡出、習典範登場、非「再毛化」

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/17 17:59
由政大國關中心、台大政治系主辦，政大東亞所、台 大社科院協辦的「解讀『二十大』政治報告」座談會 17日在台北舉行。

由政大國關中心、台大政治系主辦，政大東亞所、台 大社科院協辦的「解讀『二十大』政治報告」座談會 17日在台北舉行。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中共二十大報告出爐，國立台灣大學政治系教授兼主任張登及今（17）日於座談會表示，縱觀報告，這是鄧典範的淡出，習典範的登場；政大東亞所所長鍾延麟則表示，二十大強調「開闢馬克思主義中國化時代化新境界」，儘管報告有「毛式語言」但並非重複毛的路線與做法。

中央社報導，由政大國關中心、台大政治系主辦，政大東亞所、台大社科院協辦的「解讀『二十大』政治報告」座談會今日於台北舉行。

台大政治系主任張登及於會上表示，這次二十大報告中，「改革」與「開放」這兩個詞頻，相較於十九大減少了50%。「開放」一詞在二十大很多時候指向的是要高水準的開放，而非過往30年的開放，他認為這是值得觀察的鄧典範淡出，習典範上場的重要過程。

張登及指出，改革開放依然存在，但詞頻減少了。「改革」變成完善，「開放」變成治理。現在不是不要「改革」，現在變成健全、改進、創新等其他詞彙。

他認為，「改革」在過去表示很多東西不自信做的不夠，因此要取法別人、引進去走出來；現在則是完善、創新、改進，認為在自信上能實現改革，展現所謂「中國模式」。

張登及也提到主要矛盾與次要矛盾。他指出，從11屆3中全會以來，主要矛盾與次要矛盾是「人民美好生活的需要跟中國發展不足與不均衡之間的矛盾」。現在雖然主要矛盾仍然出現在二十大報告中，但沒有點名的中美矛盾被鑲嵌到發展矛盾中。美國的霸權、霸道、霸凌的「三霸」與干涉主義、雙標、極限施壓，造成「百年未有之大變局與中國的目標偉大復興間的矛盾」。

張登及表示，偉大復興與外部干涉的矛盾，會導致追求人民美好生活與發展不足的矛盾面臨新困難與挑戰。以前是借重外部技術、制度與發展等使自身主要矛盾能克服，但現在是外部因素反而變成重要挑戰。

政大東亞所所長鍾延麟則自意識形態著手，他分析，二十大的潛台詞是，中華民族的偉大復興的歷史征程要走下去，不能離開中共總書記習近平與其思想指導。

他提到，二十大當中理論部分被擺在很前面，是很難得的狀態，用意是習近平要做政治加持，作為新時代中共意識形態理論導師地位。二十大強調了「開闢馬克思主義中國化時代化新境界」，隱含著習能掌握革命理論、結合具體實際、提出新的指導思想的政治信念。

被問及「再毛化」，鍾延麟指出，毛澤東與習還是有差別。習近平沒有像毛時期把黨內政治帶到社會去，沒有用群眾運動的方式；毛時期強調世界革命，強調暴力手段、勒緊褲帶做，但是習的做法還是有界限，是和平、制度競爭。儘管報告有「毛式語言」，但從習的角度而言，一代人處理一代事，不認為是要重複毛。
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