臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超502.98億元　賣超玉山金7.25萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/10/11~2022/10/14）外資在集中市場總買進金額為2,958.57億元，總賣出金額為3,461.55億元，賣超為502.98億元，另統計自2022年年初至10月14日止，外資總買進金額為14兆873.11億元，總賣出金額為15兆3,791.31億元，累計賣超為1兆2,918.20億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為16兆1,268.87億元新台幣，占全體上市股票市值的39.41%，較10月7日的16兆9,637.99億元新台幣，減少8,369.12億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名：群創：買進181,923千股，賣出122,471千股，買超59,452千股；第二名：聯電：買進184,553千股，賣出149,674千股，買超34,879千股；第三名：友達：買進119,099千股，賣出95,421千股，買超23,678千股。

證交所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：玉山金：買進51,332千股，賣出123,853千股，賣超72,521千股；第二名：台積電：買進123,563千股，賣出184,050千股，賣超60,487千股；第三名：國泰金：買進75,558千股，賣出133,057千股，賣超57,499千股。