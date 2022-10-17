東北角石狗公　不能錯過的老饕珍饌

走訪新北市澳底漁港和龜吼漁港時， 常可以在海鮮餐廳展示櫃發現一種樣貌特殊、背鰭長滿尖棘的魚， 即為北部海域盛產的石狗公， 通常只有在漁港附近的海鮮餐廳才吃得到，石狗公肉質鮮美Q彈， 無論是清蒸或煮湯都是許多饕客們必點的海鮮料理， 新北市漁業處邀請大家走訪東北角、北海岸時， 千萬別錯過漁港才有的美味。

屬於鮋科的石狗公，一般棲息在海底岩礁區域， 可以輕易地融入背景環境中不被發現， 因此常躲藏在礁岩縫隙中偽裝成石頭， 藉此捕食游經身邊小魚或小蝦。漁民會以船釣的方式釣獲石狗公， 但對石狗公又愛又怕，牠的背鰭上有毒棘，漁民在取魚時， 一個不注意就容易被牠的毒棘刺到。石狗公的魚體不大，但魚肉細緻 Q彈鮮甜，漁民趣稱：「石狗公，雖然我很像石頭，但我很好吃」。

福隆富士海產餐廳廚師胡家豪表示， 東北角的漁民會將船釣或延繩釣捕獲的現流石狗公販售給漁港周邊的 餐廳，石狗公肉質Q彈鮮美，簡單料理就很美味， 最常見的料理方式就是「清蒸石狗公」，新鮮的石狗公去鱗、去塞、 去內臟後，放入蒸籠清蒸8分鐘至熟透，再灑上薑絲、 蒜絲並澆上醬汁後淋上熱油，就是一道色香味俱全的清蒸料理；「 薑絲石狗公鮮魚湯」也是備受歡迎，將魚分切數大塊， 水煮沸後將魚塊放入鍋煮7-8分鐘，起鍋後加入少許米酒、 薑絲和蔥花就完成「石狗公薑絲湯魚湯」，其味之鮮美， 凡品嚐過的都說讚，絕對是來東北角旅遊不能錯過的珍饌海味。

新北市漁業處表示，沿著新北市海岸線，散布許多美麗漁港值得大家 前往旅遊，在欣賞美麗的山海景緻， 感受當地漁村特殊文化氣息之餘， 別忘記前往當地餐廳品嚐在地的石狗公、貢寮鮑、煙仔魚、 小卷等美味海鮮，歡迎大家前來新北市東北角岸， 走訪漁港欣賞美景並品嚐最道地的海鮮料理。

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照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

長的醜卻很美味的石狗公。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)