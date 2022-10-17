三世代啟用新校舍！打造市民安居樂業幸福環境　光榮國中光曜樓啟用典禮

新北市三重區光榮國中光曜樓啟用典禮，於今（17） 日隆重舉行，邀請侯友宜市長到場參與主持。此次老舊校舍新建工程，打造新建地下1層、地上5層之多功能校舍 。一樓設置銀髮教育中心，提供社區長者健康樂活的「好所在」； 二、三樓設置公共托育中心，讓孩子們得到最完善照顧；四、 五樓規劃光榮國中體育班學生舒適的休息空間， 營造讓運動選手身心獲得舒展的優質休憩環境。

市長侯友宜表示，新北市善用校園空間，共計在19校設銀髮俱樂部 ，2校設托老中心，建置共榮、共好的教學與安養環境， 達到市民安居樂業的願景。並且在全市29區1,032里，共1, 177處，每一里都設有銀髮俱樂部，覆蓋率逾100%， 用心打造讓青年朋友安心生養，放心成家的幸福新北， 也致力讓市民能在地安老，健康樂活。此外，更活用學校空間，提供 53處262間教室，設置公共托育中心，全市目前共106家，今 (2022)年底達120家，公托數量居全國第一。而此次參與光榮 國中光曜樓的興建單位，包括教育局、民政局及社會局，落實「 青銀共居」的社會融合理想，使公共財發揮最大效益，創造學校、 鄰里及社區共享與共好。

光榮國中校長黃居正說，新校舍將公共藝術融入課程， 外牆以馬賽克拼貼出水波紋「律動」線條，搭配高溫窯燒陶板製作「 花彩」圖樣，融入師生攜手參與創作的陶板彩繪， 展現多采多姿的校園生活， 也期許光榮學子三年求學期間能盡情揮灑汗水，勇敢逐夢。體育班7 年級盧俊宏同學說，新規劃的休息空間，廁所乾淨清爽， 讓人覺得很舒適；而體育班9年級陳德佑同學也說， 自己在運動訓練結束後，都會到新的休息空間複習課業， 讀書寫功課的效率都提升很多。

三重太極拳養身協會長者李文陽表示，銀髮族需要有規律的運動， 可降低很多退化性疾病。有了銀髮教育中心， 社區長者有了更優質的健身環境。育有8個月大幼兒的何亮融說， 在光榮國中有新設公共托育中心，可以將孩子放心托育， 讓自己工作時無後顧之憂，減輕心理與經濟的負擔， 真的是很好的服務。

教育局表示，新北市四年校舍耐震補強工程279棟、 老舊校舍整建工程14校、新設校工程2校。 此次光榮國中老舊校舍新建工程，投入8,654萬元， 符合節能健康的綠建築，展現新北市實踐「美感、補強、生態永續」 3大面向成果。此外，自去(2021)年起，編列教育經費超過63 0億，50多年以來首次成為全國教育經費最高的縣市，2023年更 編列超過676億，代表新北市對教育的投入與支持。新北教育持續 創新與精進，在過去四年投入超過200億經費優化教育環境，其中 30億用於智慧校園，廁所改建超過1,000間， 全面升級校園運動及學習環境。

照片來源：新北市教育局提供