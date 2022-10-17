快搶票！台灣解封後首場實體旅展　「2022 ITF台北國際旅展」10/18開賣早鳥票　醫護警消免費逛

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國境解封後首場實體旅展，同時也是全台規模最大、歷史最久的「2022 ITF台北國際旅展」即將在11月4日至11月7日於台北南港展覽館登場！早鳥票將於明後兩日(10/18-10/19)開賣，限時限量，只有2天，快手刀搶！

ITF台北國際旅展今年邁入第36年、第30屆，是全台人氣最旺的「專業性暨消費型旅展」，而且這次旅展不只搶票，實體展的旅遊展演分外用心，更是尋找旅遊新資訊、挖寶找優惠的最佳場所。

身為國境開放後首場最大的國際型旅展，今年的ITF可謂強勢回歸，集結日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，還有航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1,200個攤位，除了民眾最期待的機票、旅遊行程、住宿券、餐券、遊樂園門票，還有各國精彩表演、超萌吉祥物大遊行等著大家！

早鳥票10/18開賣 限時限量2天搶購

ITF早鳥票將於明日開賣！10/18-10/19，在四大超商及udn售票系統、Klook、KKday等七大通路限時限量開搶，原價200元，早鳥則享150元特惠價格，僅此2天！沒買到早鳥票的民眾，也可以在10/20起至11/3開展前購買9折預售票。

歡迎防疫英雄免費逛展 呼籲挽袖捐熱血換票作公益

為感謝醫護警消人員扛起防疫重任，醫護警消人員只要憑識別證即可免費入場逛展；此外，更響應公益，與台北捐血中心合作延續捐血送門票活動，展前6天起至展期第2天(10/29-11/5)只要至大台北地區17個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張，歡迎大家一起「挽袖捐熱血，換票作公益」！

台灣觀光協會提供