北富銀2022小富翁理財營起跑　即日起至10/21開放報名

台北富邦銀行2022年「小富翁理財營」報名即日起跑，基於防疫考量，將比照去(2021)年以小規模的形式進行，每場以10-15人為限，預計舉辦30場全台走透透的免費課程和體驗活動，持續推廣金融理財及永續素養教育。秉持「正向力量、成就可能」精神，今年更首度舉辦「手語專場」，邀請聽語障親子家庭一同參加理財營活動。即日起至10月21日止，開放家長幫國小二至六年級孩童報名，報名資格限定家長（父母任一）及學員為北富銀存款戶。有興趣參加者可至「2022小富翁理財營」網站報名，名額有限，額滿即終止受理。(報名網址： https://fubonstories.tw/smallrich2022)
由經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的「國際學生能力評量計畫」（Programme for International Student Assessment，簡稱PISA），在金融海嘯後，開始將金融理財素養納入選考科目，顯見從小培養兒童理財素養教育的重要性。呼應這樣的趨勢，歷史悠久的北富銀「小富翁理財營」涵蓋儲蓄、消費、收入、投資、永續等不同面向，課程設計包括基礎的金錢使用與管理、貨幣基本知識、行動支付與資金周轉、綠色消費、綠色金融、普惠金融等主題，協助孩童從小建立金融理財的基礎概念，並導入綠色金融以及循環經濟的理念。此外，為了讓孩童了解銀行業務，「小富翁理財營」亦提供「小小行員體驗」活動，讓參與學童在北富銀行員的協助下，模擬小行員以體驗銀行行員的工作。
繼2021年北富銀首創業界之先，所有分行全面導入手語翻譯服務，提供聽語障客戶無差別的友善金融環境，今年的「小富翁理財營」亦延續友善金融的理念，特別與台灣手語翻譯協會合作，於北、中、南共舉辦四場「小富翁理財營」聽語障兒童專場。現場除安排分行導師配戴透明口罩，方便聽語障兒童閱讀唇語外，全程並配有手語翻譯老師進行課程解說，家長亦可全程陪同參與，讓聽語障的孩童也能參與金融理財教育。
「小富翁理財營」自1998年開始舉行，共培育超過6,000名小富翁，是國內金融業歷史最悠久且最具口碑的兒童金融理財營隊。北富銀在培育小富翁的同時，也提供報名學員家長一對一的免費視訊諮詢的機會，針對投資、購屋、退休規劃、子女教育金、各類財產信託等議題，由專家提供個人化分析建議，讓家長和子女一起養成正確的理財觀。
北富銀行銷長吳薏菱表示，金融友善與培力是本行近年積極耕耘的重點，今年「小富翁理財營」延續過往理財知識的主軸，並帶領孩童從小認識永續的議題。今年首創的手語專場活動，更希望讓金融教育無界限，引導聽語障小朋友養成正確金錢觀，落實普惠金融願景。
照片由富邦金控提供