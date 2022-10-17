北富銀2022小富翁理財營起跑　即日起至10/21開放報名

台北富邦銀行2022年「小富翁理財營」報名即日起跑， 基於防疫考量，將比照去(2021)年以小規模的形式進行，每場以10-15 人為限，預計舉辦30場全台走透透的免費課程和體驗活動， 持續推廣金融理財及永續素養教育。秉持「正向力量、成就可能」 精神，今年更首度舉辦「手語專場」， 邀請聽語障親子家庭一同參加理財營活動。即日起至10月21日止 ，開放家長幫國小二至六年級孩童報名，報名資格限定家長（ 父母任一）及學員為北富銀存款戶。有興趣參加者可至「2022小 富翁理財營」網站報名，名額有限，額滿即終止受理。(報名網址： https://fubonstories.tw/ smallrich2022)

由經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的「 國際學生能力評量計畫」（Programme for International Student Assessment，簡稱PISA），在金融海嘯後， 開始將金融理財素養納入選考科目， 顯見從小培養兒童理財素養教育的重要性。呼應這樣的趨勢， 歷史悠久的北富銀「小富翁理財營」涵蓋儲蓄、消費、收入、投資、 永續等不同面向，課程設計包括基礎的金錢使用與管理、 貨幣基本知識、行動支付與資金周轉、綠色消費、綠色金融、 普惠金融等主題，協助孩童從小建立金融理財的基礎概念， 並導入綠色金融以及循環經濟的理念。此外， 為了讓孩童了解銀行業務，「小富翁理財營」亦提供「 小小行員體驗」活動，讓參與學童在北富銀行員的協助下， 模擬小行員以體驗銀行行員的工作。

繼2021年北富銀首創業界之先， 所有分行全面導入手語翻譯服務， 提供聽語障客戶無差別的友善金融環境，今年的「小富翁理財營」 亦延續友善金融的理念，特別與台灣手語翻譯協會合作，於北、中、 南共舉辦四場「小富翁理財營」聽語障兒童專場。 現場除安排分行導師配戴透明口罩，方便聽語障兒童閱讀唇語外， 全程並配有手語翻譯老師進行課程解說，家長亦可全程陪同參與， 讓聽語障的孩童也能參與金融理財教育。

「小富翁理財營」自1998年開始舉行，共培育超過6,000名 小富翁，是國內金融業歷史最悠久且最具口碑的兒童金融理財營隊。 北富銀在培育小富翁的同時， 也提供報名學員家長一對一的免費視訊諮詢的機會，針對投資、 購屋、退休規劃、子女教育金、各類財產信託等議題， 由專家提供個人化分析建議，讓家長和子女一起養成正確的理財觀。

北富銀行銷長吳薏菱表示， 金融友善與培力是本行近年積極耕耘的重點，今年「小富翁理財營」 延續過往理財知識的主軸，並帶領孩童從小認識永續的議題。 今年首創的手語專場活動，更希望讓金融教育無界限， 引導聽語障小朋友養成正確金錢觀，落實普惠金融願景。

照片由富邦金控提供