【尼莎颱風釀509件災情】宜蘭縣台7線道路坍方　明池山莊仍有302人受困待援

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 颱風尼莎遠離，中央災害應變中心今天（17日) 統計全國災情最新資料共計509件，其中北市多達近半數，由於宜蘭縣大同鄉台7線道路坍方正在積極搶通，明池山莊仍有302人受困待援。

中央災害應變中心下午進行第六次工作會報，中央氣象局報告指出，颱風尼莎逐漸遠離台灣，降雨情形趨於緩和，北市山區仍要注意超大豪雨情形。

災情部分，消防署表示，統計至下午3時止，全國災情統計共509件件，無人傷亡。其中，台北市和新北市分別佔244件、145件，其餘為基隆市、高雄市、花蓮縣和宜蘭縣。

針對新北市汐止區伯爵山莊旁土石流災情，住戶都已撤離，預計現場清理作業今晚完成。

另，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線部分道路坍方、雙向不通，公路總局今天凌晨1時許已撤離96車、297人，明池山莊仍有302人受困待援，暫無立即危險，但因斷水斷電且柴油將用盡，將待天候許可進行物資空投。

交通部指出，針對宜蘭台7線坍方狀況，86.5K路段坍方預定10月31日搶通，另84K路段還無法確定搶通時間。

公路災阻則有4處封閉，交通部說，包括桃園市復興區台7線（巴陵~大曼段）、宜蘭縣大同鄉台7線兩處（英士段）和台8線（關員至神木段）。

經濟部說，全國積淹水共計183處都已退水；曾停電戶數增至6158戶，仍有122戶待復電（宜蘭縣和新北市），曾停水戶數為1900戶、均已復水。

農委會提醒，截至今天中午共發布土石流紅色警戒67條，坐落在4縣市9鄉鎮。

疏散撤離人數部分，內政部統計截至今天下午2時止共計644人，包括有新北市、基隆市、宜蘭縣和花蓮縣。

副指揮官、交通部常務次長祁文中和農委會副主委黃金城最後裁示，颱風逐漸遠去、各地降雨量也逐漸舒緩，但受颱風外圍環流和東北季風影響，仍有大雨或豪雨發生機率，提醒大家仍要多加注意。

此外，明池山莊302人受困情形，請交通部盡快掌握道路搶通時間點，以協助儘早安全返家，同時請空勤總隊和國防部研議協助解決當地物資短缺支援。

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