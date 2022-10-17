什麼玩意？馬斯克推出一款聞起來如「燒焦頭髮」香水 稱已銷售上萬瓶

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）世界首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前發文表示將販賣一款聞起來如「燒焦的頭髮」（Burnt Hair）的香水，一瓶售價100美元，將在其創辦的無聊公司（Boring Company）上架，該網站聲稱此商品非常熱賣，幾個小時內就賣出上萬瓶，估計入帳超過100萬美元（約新台幣3,184萬元）。

根據CNN，馬斯克日前於社群網站推特（Twitter）上發布一則貼文，指出他將推出一款「世界上最優質的香水」，而這應証了他9月時說要販售「散發出燒焦頭髮的誘人香氣」香水的消息，這款香水將在無聊公司上架，並於2023年第一季度發貨。

這次的燒焦頭髮香水和馬斯克之前推出的產品一樣，是希望利用笑話創造流量而創造出來的真實商品。馬斯克曾於2018年販售「噴火器」，售價500美元，當時為他進帳超過一千萬美元，2020年，他更推出紅色短褲（short shorts），作為對賣空者（short seller）及美國證券交易委員會（SEC）的諷刺。

由於這款香水要等到明年一月才會發貨，因此目前沒有任何和該香水相關的開箱文或評論，因此它聞起來是不是符合產品描述所說的「不用努力在餐桌上靠近蠟燭，就能有燒焦頭髮味道」的情況，還沒人能夠證實。

目前深陷推特收購官司與聯邦調查局（FBI）調查的馬斯克似乎非常享受這次推特上帶來的討論度，他將自己的帳號簡介改為「香水推銷員」，表示這款產品已銷售兩萬瓶。他也提到自己將以440億美元收購推特一事，發文表示「請買我的香水，這樣我就能買推特。」

根據CNN，推特週四在一份法庭文件中表示，聯邦當局正在調查馬斯克和此次的收購。雖然目前尚不清楚哪些機構可能在進行調查，推特也沒有明確指出美國官員可能正在調查哪些具體行動，在推特的文件中，只是說當局正在調查馬斯克與這筆交易有關的「行為」。