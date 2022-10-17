「伊朗巴士底」監獄大火4死61傷 影片可聞清楚爆炸槍響

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）伊朗惡名昭彰的埃溫監獄（Evin Prison）15日發生大火，目前已知造成4名囚犯死亡、61人受傷。網上流傳的影片更顯示現場除了煙塵瀰漫、火光沖天外，還可以清楚聽到槍聲與爆炸聲。由於正值反政府示威的高峰期，外界不禁懷疑起兩者的關聯。

埃溫監獄始建於巴勒維國王統治期間的1972年，由於其主要關押政治犯，又被稱為「伊朗的巴士底獄」，伊朗爆發伊斯蘭革命後，監獄被大規模擴建，從原本約容納千人變為可容納超過1.5萬人，以配合容納更多的政治犯，該監獄環境惡劣，流出的影片顯示獄卒時常會毆打犯人且有其他人權疑慮。

監獄起火的影片在15日傍晚開始於網上流傳，伴隨著火光、煙霧、槍響與爆炸聲，大批群眾在監獄外集結，高喊著這次反政府示威的口號「獨裁者去死」，一些影片還顯示有人朝監獄內發射物體，隨後鎮暴警察突破受到阻礙的外部交通進入內部。

官媒《伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）目前指出，已知造成4名囚犯死亡、61人受傷，然監獄內部消息來源告訴BBC，傷亡人比實際公布的更多。

IRNA還引述德黑蘭地方長官在監獄中的發言指出，監獄失火是因為關押輕罪的牢房發生暴動，罪犯對監獄建築結構進行縱火導致了火災，與正發生中的反政府示威並無關連，且現在狀況已經被控制住。

儘管如此，在官媒宣稱情況受到控制後，監獄的大火仍處於未被撲滅的狀態，且仍不時傳出槍聲，受刑人家屬接受訪問時表示，以往暢通的對內聯絡電話都已經被切斷，他們無法了解親人現在的狀況。

BBC派駐當地的記者Rana Rahimpour分析指出，雖然現階段確實無法確定這一起監獄失火的事件與反政府示威是否相關，不過因為抗議如火如荼的這段時間內已有上百名示威者被送入埃溫監獄，且針對政府的抗議行動仍在升溫當中，外界難免會做出兩者的聯想。