APEC財政部長會議19日登場 蘇建榮率團前進曼谷提升台灣能見度

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）2022年APEC財政部長會議將於本月19至21日在泰國曼谷登場。財政部長蘇建榮將率團前往與會，針對台灣總體經濟展望、永續金融推動情形、運用數位科技改善財政政策實施效能等，與其他經濟體分享經驗，推展財政外交。

財政部國際財政司今（17）日發布新聞稿表示，財政部長蘇建榮將率財政部、金融監督管理委員會、中央銀行等相關人員出席19日的APEC財政部長會議。

財政部說明，今年APEC財政部長會議為新冠疫情後首次實體舉行，討論議題包括全球與區域經濟及金融展望、永續金融、財政政策數位化及提升稅收徵收效率、跨境支付及匯款、包容性數位金融及執行宿霧行動計畫等。

財政部進一步說明，這次會議將綜整今年3月財政次長暨央行副總裁視訊會議、6月於泰國孔敬（Khon Kaen）舉行的資深財金官員會議，及相關議題研討會討論情形。

財政部指出，各國財政部長將聽取APEC經濟體、國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（WB）、亞洲開發銀行（ADB）、經濟合作暨發展組織（OECD）及APEC企業諮詢委員會（ABAC）等國際組織合作工作成果，同時，也將與ABAC代表進行政策對話，討論包容性數位金融等議題。

財政部表示，財長會議後將舉行聯合記者會，及發表APEC財政部長聯合聲明，提報今年11月舉行的APEC經濟領袖會議。

財政部指出，蘇建榮將針對台灣總體經濟展望、永續金融推動情形、運用數位科技改善財政政策實施效能、提高跨境支付與匯款便利及安全、及推動宿霧行動計畫倡議成果等，與其他經濟體分享經驗，積極推展財政外交，提高台灣在國際的能見度。