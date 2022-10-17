海尼根台灣巡迴北中南夜店　有機會抽電音天團老菸槍雙人組門票及機票

海尼根推出「Refresh Your Music星動音樂 煥新今夜」蒐集星銀幣換贈抽獎活動，更與北中南各大夜店聯合舉辦音樂派對活動，一起迎接2023 ！

即日起至11月7日於指定通路購買活動指定商品，至海尼根LINE 官方帳號-登錄發票、刮刮卡兌換碼，即可參加集星銀幣活動。星銀幣除了可於活動網站內直接兌換多樣好禮，還有機會抽中最大獎直接送你前往越南參加世界級DJ The Chainsmokers老菸槍雙人組電音盛典之旅的機票、住宿及門票，更享一人中獎兩人同行，想要親自感受嗨翻天的世界級電音DJ派對嗎?海尼根星銀幣即刻蒐集起來！

享受音樂與海尼根星銀的順，星銀幣攻略一次整理！

海尼根星銀幣分集幣免費換跟登入抽大獎；集幣立即送獎項包含KKBOX 儲值序號 90 天、海尼根星銀隨身風扇、星銀機能運動毛巾海尼根、星銀不鏽鋼杯，累積達相應點數門檻，不需抽獎即可領取對應之獎項。此外只要登入星銀幣還有機會抽中眾多加碼好禮，包含由「電音神團」The Chainsmokers老菸槍雙人組領軍的世界級DJ電音盛典之旅，免費提供門票二張及雙人越南機票+住宿-旅遊劵，另外還有音樂電動摺疊滑板車、海尼根星潮烤肉爐等多項好禮，立即來登入星銀幣，蒐集越多中獎機會也越多。

想要加速星銀幣蒐集，現在就上海尼根活動官網https://liff.line.me/1519823008-LAOOY2x7，線上投票給海尼根特別邀請血肉果汁機X DJ Ground、Chris Flow X DJ Kaku X DJ King Chain、Aden王X Elin X Mr. Skin、 HUR X G5SH共4組歌手混音再創的音樂作品。除了帶給你全新的聽感體驗，分享給好友即可獲得1枚星銀幣，投票結束後最高票組合的支持者可再加碼獲得10枚星銀幣。

喜歡透過享受音樂來煥新夜晚的你，現在就加入「Refresh Your Music星動音樂 煥新今夜」集星銀幣活動！11月海尼根另跟藝人合作在夜店有演出，詳情如下：

《星動音樂 煥新今夜》夜店巡迴活動資訊

2022/11/3台北OMNI Nightclub - 血肉果汁機 X DJ Ground

2022/11/4台北Ai Nightclub - Chris Flow唐仲彣 X DJ King Chain / DJ Kaku

2022/11/5台中18TC - Aden王 X Elin Lee / DJ Mr.Skin

2022/11/12高雄LAMP Disco - HUR X G5SH

《海尼根星銀幣集點活動》活動辦法

·發票上傳期間：即日起至2022/11/07

·集幣兌換期間：即日起至2022/11/14

·活動方式：於指定通路購買海尼根全系列產品並登錄發票即可獲得星 銀幣，達指定數量星銀幣即可抽獎或兌換眾多音樂好禮！（ 數量有限、贈完為止）

·集幣方式：

1. 登錄發票：於便利商店、量販店、超市及傳統連鎖超市， 每單筆消費發票NT$40元可獲得1枚星銀幣(NT$80元可獲 贈2枚…以此類推，四捨五入)。

2. 刮刮卡登錄：於其他指定餐飲通路/酒吧購買活動指定商品海尼根S ilver星銀啤酒達店家指定數量，即可獲得專屬刮刮卡， 每刮刮卡內條碼序號可獲得5枚星銀幣。

·更多活動資訊，請至海尼根星銀幣集點活動專頁查詢：https: //bigcc.cc/UxaCZM