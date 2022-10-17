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飛日本囉！摩斯漢堡推巨型「炸雞睡袋」超逼真　網喊好餓睡得著嗎？

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/17 15:54
日本摩斯漢堡今（17）日推出「和風炸雞睡袋」。（圖翻攝自日本摩斯推特）

日本摩斯漢堡今（17）日推出「和風炸雞睡袋」。（圖翻攝自日本摩斯推特）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)吃貨天堂！日本摩斯漢堡今（17）日推出「和風炸雞睡袋」盼增加店內主打之一的炸雞知名度，超逼真的設計吸引大批網友注意。

綜合媒體報導，摩斯漢堡有「被漢堡耽誤的紅茶店」之稱，店內受歡迎的品項還包含招牌米漢堡，蒟蒻、雞塊等，然而外酥內軟又多汁的炸雞竟然長期被打入冷宮，據日本摩斯調查發現，「和風炸雞」知名度竟只有33%，

因此，日本摩斯另類宣傳，推出巨型炸雞睡袋神還原和風炸雞，搶救該品項的超低人氣，一推出台灣網友也敲碗希望入手，但也有網友表示，「餓！睡得著嗎？」、「回家看到另一半在裝…炸雞，到底該不該吃」。

民眾可以躲到炸雞睡袋裡做個美夢，而睡袋收納袋也極具巧思，複製炸雞包裝袋上字樣，印上「很燙請小心」、「請特別注意」，並同步推出炸雞眼罩、骨頭枕頭等周邊商品，自即日起民眾購買600日圓以上指定商品就能抽獎，預計抽出500名幸運兒。

飛日本囉！摩斯漢堡推巨型「炸雞睡袋」超逼真　網喊好餓睡得著嗎？
（圖翻攝自日本摩斯推特）
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