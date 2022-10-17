【颱風尼莎釀災】新北汐止伯爵山莊土石流撤145人　怪手疏通搶修復電中

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）颱風尼莎帶來超大豪雨，新北市災情頻傳。新北汐止區伯爵山莊社區昨（16日) 發生土石流，截至今天(17日) 上午11時疏散145名住戶，36戶停電由台電搶修中。新北市政府先以帆布等固定上方土石鬆動區，出動怪手(下圖) 清理下方泥流。

圖/中央社

伯爵山莊社區昨遭土石流侵襲，土石灌近鄰近住家陽台，有住戶窗戶遭石頭砸毀；崩塌範圍鄰近高壓電塔，新北市長侯友宜昨晚到場視察，關心相關單位處置作為與居民安置情形，今天上午持續救災及疏散住戶。

新北市政府消防局統計，截至今天上午11時，共疏散58戶145人，收容安置33戶94人。因變壓器及電線故障，伯爵街3巷附近共66戶停電，目前已搶通30戶供電，剩餘36戶由台電人員持續設法搶通停電。

中央社引述汐止區長陳健民說，陸續有住戶詢問安置事宜，因此撤離人數持續變動中。有些住戶是依親並自行離開，有些則到他們協助安排的旅館與飯店。

另外，新北市府工務局人員正設法先用帆布及沙包覆蓋伯爵街3巷底及6巷底土石滑落區域的上半部，下方較無危險性的部分，已出動怪手清理。

侯友宜今上午出席光榮國中光曜樓啟用典禮接受媒體聯訪時說，因土石崩塌處鄰近高壓電塔，今天一早就開會討論如何在短期內進行補強，不讓損害擴大；他表示，中長期規劃非常重要，建議台電搬遷高壓電，不然伯爵山莊住戶密集，每遇大雨就非常擔心高壓電危害，相信台電應有能力處理。

台電昨晚間表示，已緊急動員至現場處理，針對鐵塔塔基部分鋪蓋帆布；土石崩塌處距離鐵塔塔基約6到10公尺，植被良好，初步研判暫無安全問題，至於鐵塔後續防範，將持續與相關單位研討處理。

颱風尼莎帶來超大豪雨，新北市汐止區16日災情頻傳，包括路口出現大面積泥水、車輛拋錨受困涵洞等，伯爵山莊社區更出現土石流與土石崩落情形，落石還砸毀住戶陽台，部分住戶緊急撤離。

颱風尼莎共伴東北季風帶來豪雨，新北市災情頻傳，市長侯友宜（中）16日晚間趕抵汐止區伯爵山莊視察土石流災情，並督促相關單位妥善處理。（新北市政府提供）中央社