Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【颱風尼莎釀災】新北汐止伯爵山莊土石流撤145人　怪手疏通搶修復電中

➤伯爵山莊社區昨(16日) 遭土石流侵襲，土石灌近鄰近住家陽台，有住戶窗戶遭石頭砸毀；崩塌範圍鄰近高壓電塔。➤新北市長侯友宜今上午出席光榮國中光曜樓啟用典禮接受媒體聯訪時說，因土石崩塌處鄰近高壓電塔，今天一早就開會討論如何在短期內進行補強，不讓損害擴大。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/17 16:04
新北市汐止區伯爵山莊社區16日發生土石流，截至17日上午11時疏散145名住戶。圖為17日上午10時現場況。（翻攝照片）中央社

新北市汐止區伯爵山莊社區16日發生土石流，截至17日上午11時疏散145名住戶。圖為17日上午10時現場況。（翻攝照片）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）颱風尼莎帶來超大豪雨，新北市災情頻傳。新北汐止區伯爵山莊社區昨（16日) 發生土石流，截至今天(17日) 上午11時疏散145名住戶，36戶停電由台電搶修中。新北市政府先以帆布等固定上方土石鬆動區，出動怪手(下圖) 清理下方泥流。

【颱風尼莎釀災】新北汐止伯爵山莊土石流撤145人　怪手疏通搶修復電中

圖/中央社

伯爵山莊社區昨遭土石流侵襲，土石灌近鄰近住家陽台，有住戶窗戶遭石頭砸毀；崩塌範圍鄰近高壓電塔，新北市長侯友宜昨晚到場視察，關心相關單位處置作為與居民安置情形，今天上午持續救災及疏散住戶。

新北市政府消防局統計，截至今天上午11時，共疏散58戶145人，收容安置33戶94人。因變壓器及電線故障，伯爵街3巷附近共66戶停電，目前已搶通30戶供電，剩餘36戶由台電人員持續設法搶通停電。

中央社引述汐止區長陳健民說，陸續有住戶詢問安置事宜，因此撤離人數持續變動中。有些住戶是依親並自行離開，有些則到他們協助安排的旅館與飯店。

另外，新北市府工務局人員正設法先用帆布及沙包覆蓋伯爵街3巷底及6巷底土石滑落區域的上半部，下方較無危險性的部分，已出動怪手清理。

侯友宜今上午出席光榮國中光曜樓啟用典禮接受媒體聯訪時說，因土石崩塌處鄰近高壓電塔，今天一早就開會討論如何在短期內進行補強，不讓損害擴大；他表示，中長期規劃非常重要，建議台電搬遷高壓電，不然伯爵山莊住戶密集，每遇大雨就非常擔心高壓電危害，相信台電應有能力處理。

台電昨晚間表示，已緊急動員至現場處理，針對鐵塔塔基部分鋪蓋帆布；土石崩塌處距離鐵塔塔基約6到10公尺，植被良好，初步研判暫無安全問題，至於鐵塔後續防範，將持續與相關單位研討處理。

颱風尼莎帶來超大豪雨，新北市汐止區16日災情頻傳，包括路口出現大面積泥水、車輛拋錨受困涵洞等，伯爵山莊社區更出現土石流與土石崩落情形，落石還砸毀住戶陽台，部分住戶緊急撤離。

【颱風尼莎釀災】新北汐止伯爵山莊土石流撤145人　怪手疏通搶修復電中

颱風尼莎共伴東北季風帶來豪雨，新北市災情頻傳，市長侯友宜（中）16日晚間趕抵汐止區伯爵山莊視察土石流災情，並督促相關單位妥善處理。（新北市政府提供）中央社
汐止
伯爵山莊
新北
侯友宜
台電
颱風
尼沙

相關新聞

【更新】台灣中央氣象局解除中度颱風尼莎海警　17、18日仍有豪雨強風•民眾須留意
【更新】台灣中央氣象局解除中度颱風尼莎海警　17、18日仍有豪雨強風•民眾須留意
2022/10/16 20:39
【更新】桃園、宜蘭部分地區17日停班停課　北市康樂隧道口預定17日清晨6時通車
【更新】桃園、宜蘭部分地區17日停班停課　北市康樂隧道口預定17日清晨6時通車
2022/10/16 20:35
【更新】颱風尼莎在台灣花蓮雙北等多處釀災　太魯閣錐麓古道、墾丁海域均封閉
【更新】颱風尼莎在台灣花蓮雙北等多處釀災　太魯閣錐麓古道、墾丁海域均封閉
2022/10/16 20:20
【輕颱尼莎雨量驚人】宜蘭七賢忘關閘門淹水？ 水利局：時刻關注、靠重力排水
【輕颱尼莎雨量驚人】宜蘭七賢忘關閘門淹水？ 水利局：時刻關注、靠重力排水
2022/10/16 15:51
【輕颱尼莎有望晚間解除海上警報】共伴效應偕強風、超大豪雨 週一晚下探17度
【輕颱尼莎有望晚間解除海上警報】共伴效應偕強風、超大豪雨 週一晚下探17度
2022/10/16 10:20

更新時間 : 2022-10-17 16:36 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
【更新】桃園、宜蘭部分地區17日停班停課　北市康樂隧道口預定17日清晨6時通車
【更新】桃園、宜蘭部分地區17日停班停課　北市康樂隧道口預定17日清晨6時通車
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
【更新】台灣中央氣象局解除中度颱風尼莎海警　17、18日仍有豪雨強風•民眾須留意
【更新】台灣中央氣象局解除中度颱風尼莎海警　17、18日仍有豪雨強風•民眾須留意
安聯集團全球財富報告：台灣人均淨資產超越日本、新加坡成亞洲第一 全球排第五
安聯集團全球財富報告：台灣人均淨資產超越日本、新加坡成亞洲第一 全球排第五
【更新】蔡壁如遭德明科大撤銷碩士學位　14日晚宣布辭立委職「追求台灣的正義與清白」
【更新】蔡壁如遭德明科大撤銷碩士學位　14日晚宣布辭立委職「追求台灣的正義與清白」
【輕颱尼莎雨量驚人】宜蘭七賢忘關閘門淹水？ 水利局：時刻關注、靠重力排水
【輕颱尼莎雨量驚人】宜蘭七賢忘關閘門淹水？ 水利局：時刻關注、靠重力排水
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
台灣總統蔡英文LSE博士「論文門」疑雲 英國行政法庭列案處理
台灣總統蔡英文LSE博士「論文門」疑雲 英國行政法庭列案處理
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942