採購高端5大缺失、13.6億公帑打水漂 藍營：陳時中退選負責

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）審計部上週發布查核報告，針對衛福部採購疫苗列出5大疏失，藍營要求時任衛福部長及中央疫情指揮官的陳時中，出面負起責任，公開道歉、退選負責。

國民黨總召曾銘宗表示，審計部的查核意見提出衛福部高端疫苗採購相關缺失，陳時中卻以「已經離開衛福部」回應；關於疫苗採購合約，陳時中反覆改口，實則核定保密期限30年，衛福部長薛瑞元也以保密期限分為「5年、7年、10年」契約到期就會解密的說法欺騙大眾。

曾銘宗表示，政府40億元買了500萬劑高端疫苗，卻有約170萬劑將被銷毀，等同13.6億公帑「報廢」；接種高端的100萬國人更是無法出國，權益受損；高端效益評估報告到現在都不公布，不知高端效力，而上述情事、審計部的查核意見所列5大缺失，都發生在陳時中任內。因此必須退選負責。

首席副書記謝衣鳯表示，根據審計部查核意見指出，國外疫苗採購契約包括品質管理及履約監督作業等條文內容，均與採購契約範本規範有別；其次，疾管署與聯亞公司簽訂COVID-19疫苗採購契約，並已依契約規定給付第一、第二期價款，惟該公司未依約取得專案製造核可。

審計部查核意見還指出，疫苗採購未確實推估國人施打需求；審計部查核意見指出，高端公司提交部分疫苗已逾履約期30日以上，未依契約規定核實估算該部分價款之違約金。還要審計部去函衛福部2次，該部才對高端開罰。

審計部重要查核意見提到，疫苗及藥品緊急使用授權法規在具體要件及配套措施等面向尚待強化，審查資訊之公開透明度亦待提升。此外，審計部重要查核意見還提到，疫苗接種計畫未能汲取國外經驗及早納入疫苗預約平台相關規劃。謝衣鳯指出，這是審計部直接打臉衛福部，所謂疫苗接種和採購計畫，根本沒有超前部署。

審計部重要查核意見也直接點出，多數國家未將國產疫苗納入疫苗認可清單，影響接種國產疫苗民眾出國之權利。謝衣鳯表示，蔡政府認為台日關係是史上最好的時候，但是日本政府仍就依據科學證據，並不認可高端疫苗。

謝衣鳯進一步指出，審計部重要查核意見也認為，疫苗預防接種受害救濟案件審議進度緩慢，而國民黨團過去一再召開記者會，呼籲蔡政府加速救濟案件審議速度，否則依照系再審議速度，至少要10年才能審查完畢。

謝衣鳯表示，根據前衛福部陳時中在立法院接受國會議員質詢曾說，高端疫苗採單價約略在850元左右，若以各疫苗採購金額為335.4億元，到今年底累計到貨5351萬劑，採購金額408.6億元，兩者相差了73.2億元，是否只有陳時中知道來龍去脈？

謝衣鳯指出，新冠疫苗已經銷毀了400萬劑，其中AZ銷毀14.64%，銷毀數大多來自各國捐贈即期疫苗，然而高端呢？銷毀了24%，浪費了10多億元人民納稅錢，根據《立法院職權行使法》第25條規定：「被質詢人除國防外交明顯立即之危害或依法秘密事項者外，不得拒絕答復。」衛福部長薛瑞元遲遲不肯讓國會議員查看高端疫苗採購合約，是在保護陳時中嗎？蔡政府將疫苗採購合約封存30年，是怕國人看到真相？

藍委林奕華表示，日本拒絕高端疫苗，就是蔡政府愚民政策的鐵證。在疫情嚴峻期間，蔡政府是如何催眠國人，一再宣稱國產高端疫苗會成為「台灣之光」、「第二座護國神山」。國民黨團和專家學者一再提醒蔡政府，國際上沒有任何一個國家在研發疫苗使用免疫橋接，最重要是無法獲得WHO和其他國家認證，結果會面臨無法出國的風險。結果呢？日本人相信科學數據，拒絕高端、接受科興。

林奕華指出，美國FDA全程公開疫苗審查會議，陳時中卻不給會議紀錄，只給簡單的會議結論和簡單摘要，完全不知道是誰在幫高端背書。甚至必須在一年內要提供疫苗效益報告，逾期也未提供，衛福部一再用補件方式拖延，國人根本無法接受。

林奕華表示，根據疾管署在今年6月所提供的資料顯示，政府出資研發COVID-19國產疫苗過程中，高端拿了4億6千多萬元、聯亞拿了3億2千多萬元，外界推估高端一劑845元，也有人估超過千元，若再攤進研發費用每劑100元的成本。而一劑都沒打到的聯亞，大約每500萬劑一劑220元成本，換言之，政府花了11億元，卻一毛錢也追不回來，衛福部難道不用跟國人說清楚嗎？

林奕華沉痛地表示，扼殺高端疫苗不是別人，是民進黨跟高端自己！高端利用國際三流學刊，引用錯誤數據拉抬高端股價，金管會、檢調查了嗎？難道蔡政府上下所有部會都在護航高端？陳時中根本就是始作俑者。

國民黨副秘書長李彥秀表示，李彥秀指出，全世界承認高端的國家，只有台灣和巴拉圭，不是有一些國家不承認，倘若陳時中在這次台北市長選舉還能夠當選的話，將會是台北市民災難的開始。李彥秀強調，到底要多傲慢，才會聽不進專家學者的意見？要多麼地獨裁，才會獨排眾議，用一個全世界不會用的免疫橋接？唯有在年底的選舉，給民進黨教訓，還是要讓民進黨的傲慢、獨裁、卸責嗎？