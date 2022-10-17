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10/17台灣本土+28,806／死亡+53　本土BA.5占比98%　兩變異株BQ.1.1和XBB首入侵

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/17 14:45
10/17台灣本土+28,806／死亡+53　本土BA.5占比98%　兩變異株BQ.1.1和XBB首入侵

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增28,847例COVID-19確定病例，分別為28,806例本土個案及41例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。另外，根據最新基因定序結果，除了上週已經公佈過的1例BF.7之外，今天再度增加3例，另外又新增兩種新興變異株，為2例BQ.1.1和1例XBB。

指揮中心表示，今日新增之28,806例本土病例，為13,399例男性、15,389例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市為新北市(5,540例)，臺中市(3,458例)，桃園市(3,359例)，高雄市(3,178例)，臺北市(2,836例)，臺南市(2,289例)。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為26例男性、27例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月9日至10月14日，死亡日期介於6月9日至10月14日。

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指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，為21例男性、20例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自阿拉伯聯合大公國及韓國(各1例)移入，另39例感染國家調查中。入境日期介於今年9月16日至10月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,212,738例確診，分別為35,800例境外移入、7,176,884例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,961例COVID-19死亡病例，其中11,945例本土，另16例為境外移入。

新增100例Omicron亞型變異株確定病例，分別為41例本土個案及59例境外移入

國內上週新增100例Omicron亞型變異株確定病例，分別為41例本土個案(40例BA.5、1例BA.2)及59例境外移入(45例BA.5、1例BF.7、6例BA.2.75、4例BA.2、3例BA.4.6)。

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,151例、BF.7為4例、BQ.1.1為2例、BA.4為103例、BA.2為1,023例、BA.2.75為50例、XBB為1例；另累計783例BA.5、5例BA.4、2,514例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75、BF.7、BQ.1.1、XBB本土確定病例。

指揮中心指出，今日新增之40例BA.5本土個案，占上週所有已定序之41例約98%，為25名男性、15名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部21例、中部6例、南部12例、東部1例，確診日介於今年9月17日至10月6日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之55例BA.4、BA.5、BF.7及BA.2.75個案，為32例男性、23例女性，年齡介於20多歲至70多歲，入境日介於今年9月25日至10月4日。

  • 3例BA.4個案自美國(2例)，英國(1例)
  • 45例BA.5個案分別自越南(7例)，德國(6例)，瑞士及新加坡(各5例)，荷蘭、美國及泰國(各4例)，土耳其(3例)，馬來西亞(2例)，英國、阿拉伯聯合大公國、波蘭、韓國及義大利(各1例)
  • 1例BF.7個案自美國
  • 6例BA.2.75個案分別自模里西斯及越南(各2例)，巴布亞紐幾內亞及泰國(各1例)移入

指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年10月12日資料指出，BA.5變異株佔比約為76.2%，BA.4變異株(含BA.4.6)佔比約為7.0%，另BA.2變異株(含BA.2.75)佔比3.9%；BA.5變異株仍為全球主流株且持續變異，由其演化之新型變異株BQ.1.1、BF.7等於美、加及英國等部分國家佔比增加。

另BA.4.6、與BA.2.75及XBB變異株目前在新加坡等部分國家流行，其中英國當局表示BA.2.75.2、BF.7、BQ.X變異株較原始BA.5變異株具增長優勢，另新加坡當局指出該國XBB變異株感染病例仍多屬輕症，需密切監測國際間之病毒株演變與流行。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。

指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

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