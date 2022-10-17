穿上《台灣民報》！UUIN聯手國立台灣文學館發表2023春夏新裝　致敬蔣渭水新定義摩登女孩

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) UUIN以20年代的「毛斷女孩」（MOGA）為主題，為大正年間到昭和初期的流行語「Modern Girl」的日語簡稱，推出2023春夏系列新裝，特別與國立台灣文學館合作，取材《台灣民報》歷史珍藏推出個性女時。

UUIN考察百年前的台灣時空背景，從社會運動與發展切入，藉由藝術作品與文獻共構，呈現1920至40年代所處的社會，勾勒個人展現和社會的交融與抵抗。

UUIN邀請當代藝術家李承道將黃土水的雕塑《甘露水》、李石樵繪畫《市場口》等經典作品重新注入新觀點，以富有衝擊性的手法與設計激盪出鮮明個性花火；與「國立台灣文學館」合作，將珍貴館藏《台灣新民報》重新編制、印製。融合超細織的機能性針織，重現知識上身的紋身衣意象；以蔣渭水醫師的醫護人員形象作為造型基底，將真絲烏干紗、棉布等高級女裝面料，拼貼出當代獨具台灣歷史美學的毛斷女孩形象。

值得一提的是，享譽國內外的優人神鼓更在UUIN 2023春夏秀演出，身著UUIN台灣民報紋身衣象徵著「知識上身」的意涵，穿梭於強烈而震撼的鼓聲，傳遞出「心靈、知識、文化」三者密不可分的關係。



優人神鼓演出。

此外，以醫護人員為靈感的服裝點出1920年代所診斷之台灣人「知識的營養不良症」的隱喻議題，第一份台灣人的報紙《台灣民報》創辦人之一蔣渭水先生，發表〈臨床講義：名為台灣的病人〉一文，診斷台灣島這個患者罹患「知識的營養不良症」，此症狀須藉由文化運動醫治，深深觸動了台灣文化思想的傳遞與覺醒，也播灑了女性意識抬頭的種子。而後、1920年代的台灣，在知識分子的熱切追求下，進入從啟蒙走向文化自主的「狂飆年代」（Sturm and Drang）。

日前剛獲得『國際香水盛事A+OA世界氣味設計大獎』的品牌「P.Seven台灣茶香水」更為專為UUIN「毛斷女孩」秀展特調專屬香氛，讓視覺、聽覺以及嗅覺一同浸漬在這場饗宴中。

UUIN是由知名演唱會服裝設計師劉子超（Tzutsao Liu）、高級女裝設計師劉燕純（Andrea Liu）、創新機能潮流設計師林宏諭（Van Lin），2015年於台北共同創立的服裝設計組合，品牌源自團隊夥伴的姓氏，擷取部份音節而來的合併字。

圖片由品牌提供