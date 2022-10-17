必看！南韓溫馨喜劇首選　《笑子當老大》羅美蘭當村花　自稱國民「末」戀

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）南韓爆笑喜劇電影接力在台上映，繼全台票房勇破千萬的《樂透大作戰》之後，《笑子當老大》將在10月28日上映。全片將「無名偕星當黑幫老大」的異想天開情節，佐以瘋狂喜劇融合犯罪驚悚題材，將展現出無法預測的多重魅力，為觀眾帶來溫暖的安慰與歡樂的笑聲，這也讓本片上週於南韓上映之後，一舉笑奪「本土新片票房冠軍」！

《笑子當老大》由宋詩曦、羅美蘭、李凡秀等充滿個性的喜劇王牌演員主演，將在10月28日上映。（采昌國際多媒體提供）

瘋狂喜劇混搭黑幫犯罪 《笑子當老大》口碑盛讚溫馨爆笑首選

《笑子當老大》為《熱戀年代》的導演李延宇全新打造南韓黑幫動作喜劇新紀元，這是他睽違八年的最新編導作品。擅長貼近生活幽默，並刻劃角色魅力的李延宇，這回描繪一夕之間失去所有的無名偕星，時隔十五年重返故鄉，卻意外繼承黑幫組織所發生的故事。

秀智穩住「國民初戀」 羅美蘭《笑子當老大》當村花自稱「末」戀

本片也找來以《政客誠實中》勇奪「青龍獎影后」肯定的「喜劇天后」羅美蘭領銜主演。她在片中詮釋年輕時只要一見到她，就無法擺脫她致命魅力，因此擄獲全村男心的村花，如今卻在家鄉當計程車司機的「永心」。

片中以清純長髮、紅色高腰褲、皮夾克，搭配爽朗可愛的微笑，展現出不尋常的魅力。角色不僅形象可愛，更是充滿自信，羅美蘭也將貢獻出前所未見的搞笑演出，讓人期待這位喜劇女王的華麗回歸。

她透露本片的魅力與特色：「雖然電影從遠處看，可能是非常悲劇的狀況，但如果仔細觀賞的話，其中卻包含非常了不起的喜劇。」而對於這次詮釋風靡全村的村花，也讓她拿因為電影《初戀築夢101》而獲得「國民初戀」美譽的秀智來舉例：「如果秀智是『國民初戀』，那麼我的角色就是國民『末戀』了，我會堅持到最後的！」才華滿分的發言也讓人笑到噴飯。

透過電影【極速快遞】、【真犯】、【七年之夜】、【危險的見面禮】和電視劇【我的大叔】，以完美演技穿梭在所有體裁作品的宋詩曦，在片中詮釋心酸爆發的無名諧星「基世」。（采昌國際多媒體提供）

遊走於電影、電視與綜藝的李凡秀，在2022年主演最新電影【笑子當老大】，在片中飾演覬覦黑幫老大位置的副手。（采昌國際多媒體提供）

本片演員卡司堅強包含宋詩曦、李凡秀等實力派，劇情描述夢想當偕星而離家出走的基世（宋詩曦飾演），隨著所屬脫口秀突然停播，讓他一夕之間失去所有。此時，他的黑幫老大父親也意外過世，讓他決定重返故鄉，並在那裡與初戀女友永心（羅美蘭飾演）重逢。

這時，叔叔康敦（李凡秀飾演）提議他繼承父親的幫派，以及20億高額遺產。這項誘人的提議，讓基世肖想靠這筆錢再度逆轉人生。不過計畫趕不上變化，他捲入無法預測的事件當中，逼他開始面對父親的死亡真相…。基世將順利接掌父親的幫派，並繼承20億遺產嗎？而他與永心的戀情，又將會往什麼樣的方向發展呢？

本片在韓上映以來，也陸續獲得媒體及觀眾的高度支持，許多媒體紛紛給予好評，《首爾經濟》：「喜劇復仇者聯盟聚在一起了！」《日刊體育》：「喜劇之王與女王帶來的歡笑、感動、趣味盛宴！」《imbc》：「意想不到的感動，與超越預期的笑容！」《OSEN》：「搭載友情、矛盾、和解與成長的精采之作！」觀眾觀賞後也紛紛大讚：「又搞笑又溫暖！」「原本以為只是喜劇，沒想到最後竟受到感動！」「好久沒看到如此搞笑又感動的電影了！」「看完電影出來的時候，想起了爸爸！」讓本片無疑是適合闔家觀賞的溫馨爆笑首選。

※影片取自采昌國際youtube，如遭移除請見諒。※