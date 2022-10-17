拜登雷霆制裁中國半導體 製造商、設備廠不供貨 美籍員工集體辭職

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）美中競爭升級，美國拜登政府祭出雷霆手段，遏制中國先進半導體生產，包含台積電、三星等半導體龍頭不得為中國企業製造尖端晶片、設備廠不販賣先進製程設備，美國公民不得於中國半導體業工作等限制，戰略一出近乎全面擊殺中國半導體業未來，這也是1990年代以來美國向中國輸出科技政策的最大轉變。

財經新聞網站Benzinga報導，為限制中國先進科技領域發展，美國商務部工業暨安全局將逾30家中國半導體公司列入「未經核實清單」（Unverified List, UVL），拜登政府禁止企業將人工智慧（AI）所需的尖端處理器運往中國，也禁止晶片製造設備及設計軟體輸入中國，諸如台積電、三星等世界頂級晶片製造廠也禁止替中國企業生產尖端晶片。

英媒金融時報指出，因美國新推的制裁擾亂了中國科技行業和全球公司的運營，主要的晶片設備供應商已經暫停向中國的半導體製造商提供銷售和服務，包含在半導體供應鏈中佔主導地位的美國公司科林研發（Lam Research）、應用材料公司（Applied Materials）和科磊（KLA Corporation）都已採取措施，響應美國政府。

科林研發開始從中國的晶片製造商，包括從記憶體生產商長江存儲（Yangtze Memory Technology Corp）撤出支持人員。根據匿名的兩位科林研發員工表示，該公司還暫停了與中國客戶的售前談判，並撤回了參與在中國建設新工廠的員工。

報導引述三位知情人士指出，應用材料公司和科磊也停止為生產先進晶片的中國生產線提供服務。一位應用材料公司銷售經理表示，「我們被告知，公司需要時間來評估他們能在中國銷售什麼」，他補充道，「如果我們只能提供服務而不能銷售設備，那是無法持續的。」

總部位於荷蘭的半導體工具製造商龍頭艾司摩爾（ASML Holding NV）已通知其美國員工停止為所有的中國客戶提供服務，並告訴員工，所有美國員工--包括美國公民、綠卡持有人和居住在美國的外國公民--現在被禁止向中國的工廠提供服務。

Benzinga報導，拜登總統的行政命令其中一項規定，任何在中國工作的美國公民或綠卡持有人不得在中國半導體行業工作，否則有失去美國公民身分的風險，政策一出，在中國半導體工作的美國人集體辭職。

報導引述中國一名「潤學」代表、「公知派」留美派網紅「立黨」於13日的推文指出，拜登出手制裁，「是對中國半導體的滅頂之災，不是川普時期四年共十幾輪的表演型制裁」，「是實打實的行業斬首行為」。

立黨在數篇推文中總結拜登對中國半導體的制裁，簡單而言可以4點概括，其一，中國高算力晶片設計公司，全部在制裁範圍內，將被台積電拒絕流片（Tape Out）生產；其二， 無人駕駛晶片也將被全部制裁；其三， 本次制裁起點是無限追溯，確保杜絕用到任何美國產品和技術；其四，任何違反制裁的公司和個人，美國司法部將直接抓人。

立黨表示，「今天長江存儲來自科林研發的人走光了，12日應用材料（Applied Materials）的人也要撤。不止長江，還有上海華力微電子（HLMC）、上海集成電路研發中心（ICRD）嘉定廠、合肥長鑫DRAM廠。」

立黨分析道，拜登逼所有在中國工作的美國人二選一：要麼立刻辭職，要麼退出美國國籍。 然後在中國所有半導體製造企業的所有美籍高管和工程師，這一天集體辭職——中國半導體製造一夜間直接癱瘓。

立黨於17日清晨再度表示，拜登的制裁，沒有逼美國硅工和高管們「退籍」，只「US person」不能繼續工作。 當然，90%的中國半導體廠的美籍/PR員工都是土生土長的中國人，放棄PR或退美籍易如反掌。這些人有四個選項是：其一，辭職 ；其二，坐牢 ；其三， 暫停工作，等退籍 ；其四，明面辭職，偷偷工作，別被抓住證據。