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海外唯一！台北時裝週#DAMUR SS23德國登場　體現設計師心中自由台灣

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/17 10:24
#DAMUR SS23為台北時裝週唯一海外場。(圖/品牌提供)

#DAMUR SS23為台北時裝週唯一海外場。(圖/品牌提供)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣旅德設計師⿈世舜旅居歐洲超過 15 年，自創品牌#DAMUR SS23 台北時裝週品牌秀於16日駐德國台北代表處國慶酒會登場，吸引超過300名德國政界⼈⼠到場。

#DAMUR SS23品牌秀⻘春迷幻的電⼦⾳樂與投射燈光下隆重揭幕，主題定調「沖擊區」 (Impact Zone)系列體現⼈類、海浪與⽂化的故事。⽤解構主義的設計思維把混亂的元素結何在⼀起，再次打破所謂的常規限制。14位素⼈模特兒穿插於專業⾛秀的模特兒之中，每⼀位都是來這座城市奮⾾的年輕⼈們，包含知名台灣作家陳思宏、柏林駐村的作家陳柏⻘、駐德⼤使謝志偉的⼩⼥兒等，年齡集中在 15 到 35 歲。

⿈世舜表示，「無限的⻘春未來（Face of Youth） 是這⼀場秀我想要表達的概念，我不想要只有歐洲專業模特兒的臉孔，我想要讓更多⼈能看到年輕的台灣新⼀代的容貌與形象，不管他們是旅居德國、 第⼆代移⺠或是台德家庭，因為這就是我⼼⽬的台灣：國際、多元、⾃由！」

「沖擊區」是指海浪處於最強⼤階段的時刻，供沖浪者控制和利⽤變化萬千的⾃由能量。在某些情況下，這種能量可能是和平和舒緩的，但在其他情況下， 它可能是巨⼤的⼒量和權⼒的來源。從 #DAMUR 的觀點來看，「我們需要永遠超越⾃⼰，超越極限，這是⼈類進化的⽬的，批判今天的我們不再願意⾯對⽣活的考驗與挑戰，⼤多數的⼈只願意在舒適圈活著，並努⼒的逃避到虛擬世界裡。」

#DAMUR 特別聯合台灣眼鏡品牌 KlassiC，採⽤鮮明亮眼果凍⾊ 太陽眼鏡（綠⾊環保可⾃然分解系列）系列，再加上經典的 3/4 愛⼼設計與戶外運動的彈⼒ 帶配件，讓柏林潮流⾵尚席捲台灣，也可在 IG 上使⽤特殊濾鏡試戴該聯名眼鏡系列。

此外，⿈世舜近日以客座評審的⾝份登上德國官⽅電視台 ZDF 的最新 Netflix 電視實境秀 Glow Up Deutschland（中譯：化妝界明⽇之星美妝⼤作戰），珍珠妝是和 Glow Up 的參賽者 Kati、MUD Studios Berlin 聯合設計的，並在九⽉初的柏林時裝週時掀起⼀陣時髦的珍珠潮流⾵。

海外唯一！台北時裝週#DAMUR SS23德國登場　體現設計師心中自由台灣

海外唯一！台北時裝週#DAMUR SS23德國登場　體現設計師心中自由台灣

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海外唯一！台北時裝週#DAMUR SS23德國登場　體現設計師心中自由台灣

圖片由品牌提供
⿈世舜
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德國
歐洲

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