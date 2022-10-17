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遊馬祖挺公益 唐氏症基金會進駐北竿遊客中心 打造離島旅遊新亮點

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/17 10:09
愛不囉嗦咖啡店離島旅遊新亮點。（唐氏症基金會提供）

愛不囉嗦咖啡店離島旅遊新亮點。（唐氏症基金會提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）新冠疫情肆虐全球，民眾無法出國旅遊之下，帶動台灣離島觀光旅遊潮，尤其以馬祖旅遊熱度最高，除了大家熟知的馬祖北竿朝聖藍眼淚、大坵島、芹壁村等知名景點，馬祖北竿遊客中心經過近半年重新整修，首開全國先例委由唐氏症基金會營運管理，讓遊客休閒旅遊之餘也能在馬祖買到限定版愛不囉嗦公益商品。

遊馬祖挺公益 唐氏症基金會進駐北竿遊客中心 打造離島旅遊新亮點

愛不囉嗦輕食餐點。（圖/唐氏症基金會提供）

唐氏症基金會是全國第一家經營國家級風景區遊客中心的公益組織，而北竿遊客中心已於10月14日正式開幕。唐氏症基金會林正俠董事長表示：此次跨界營運創舉是基金會的新嘗試，也是很大的挑戰，希望讓公益接觸更活潑多元，也為基金會及公益商品爭取被看見及支持的機會。

位於北竿遊客中心二樓的愛不囉嗦咖啡店(ABRAZO Café )，是到馬祖旅遊的最新推薦網美拍照打卡景點，內部裝潢採簡約設計風格、陳列由唐寶寶及身心障礙者手繪的畫作，牆面設計也特別融合馬祖北竿有「小地中海」之稱的芹壁網美打卡牆，希望遊客不論是購買商品或是到二樓咖啡店享用美味餐點，都能透過消費行為輕鬆支持公益，並帶回美好回憶。

連江縣長劉增應說：遊客來到馬祖除了必訪有被CNN列為世界15大奇景之一的「藍眼淚」、感受戰地文化特色之餘，馬祖與臺灣本島也有著截然不同的人文風情。全新風貌的北竿遊客中心，除了提升整體旅遊服務品質，此次結合公益營運的創舉，讓遊客能體驗更多元友善的旅遊環境。本次委託唐氏症基金會營運打造結合公益的優質購物服務環境，除了創造地方就業機會，也提供在地居民一個嶄新的休憩空間及滿足外地旅客在行程中購物及娛樂的需求。

遊馬祖挺公益 唐氏症基金會進駐北竿遊客中心 打造離島旅遊新亮點愛不囉嗦馬祖限定商品。（圖/唐氏症基金會提供）

即日起至10月31日止，於一樓愛不囉嗦北竿遊客中心店單筆消費滿500元，即送購物環保袋一只。馬祖居民 (需出示身分證) 消費滿321元，加入line好友即可享購物金50元 (限下次消費滿500元折抵) 以及單筆結帳金額滿1200元者，送二樓愛不囉嗦咖啡店 (ABRAZO Café) 飲料券100元一張 (使用期限11月1日至11月30日止，限內用。)

位於二樓的愛不囉嗦咖啡店 (ABRAZO Café) 同樣推出限時優惠，即日起至10月31日止，指定飲品買一送一 (買咖啡送紅茶，其他飲品補價差)、打卡按讚及五星好評就送寶寶手作商品一份 (送完為止，每人限領一次)、結帳金額滿1000元送50元飲料券*2 (使用期限11月1日至11月30日止，優惠不得重複使用) 以及外帶飲品一律打95折。
馬祖
北竿
唐氏症基金會

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