〈財經主筆室〉台灣近四成年輕人「接近金融文盲」 風險抵抗力退步

台積電（2330）上周股價跌破400元價位， 單周股東人數大增逾5萬人，顯然進場撿便宜貨者大有人在， 但眾多股民關心重點，並非台積電此時是否是買點？真正在意的， 反而是手上持有的台積電股票何時能夠解套？畢竟， 目前有高達百萬戶股東正套牢中。

據集保公司統計，截至上周五(14日)，台積電股東人數為147 萬486人，不僅再創台股單一企業股東人數最多新猷， 單周股東人數也激增5.16萬人。最主要是上周台積電股價曾跌破 400元，最低來到每股395元的價位，為2020年7月下旬以 來的新低價位，覺得股價便宜了，進場承接投資人不少。

不過，據統計，2020年7月31日，台積電當時股東人數僅有4 6萬4,462人，但目前最新的股東人數已來到147 萬人之多 ，意即，幾乎有高達百萬人股東的持股成本，應該都在400元以上 價位，且幾乎都處於套牢。

台積電2020年12 月初股價站上500元，當時股東人數為5 7.8萬人左右，一直到2022年6月中旬股價再度跌破500元 價位時，當時股東人數為137.1萬人。也就是說，有79.3萬 名股東的持股成本都高於500元，況且， 期間台積電股價一度高漲至最高來到688元， 有不少股東套牢成本更是在600元之上。

值得注意的是，台積電股東結構最新數字，持股在1至5張股東人數 為47萬7,147人，而零股股東人數更是高達89萬2,066 人，兩者合計股東人數即達136萬9,213人，占股東總人數的 93.11%，散戶占大多數。

許多人關心台積電何時是買點？就像如今股價跌破400元後， 很多人都說是很好的買點，因此，上周股東單周就大增達逾5萬人之 多。但台積電147萬股東中，有高達93.11%的股東皆以散戶 股東為主，尤其，零股股東更是高達近90萬人之多， 這些散戶究竟是否還有餘力能夠進場承接呢？

證交所董事長許璋瑤在今年初的歲末新春記者會指出，最近2年總開 戶人數增加快速，2021年新增開戶數達77萬人，比過往一年約 20萬人顯著倍增，累計總開戶人數達1,201萬人， 已超過總人口半數，尤其20至30歲年輕族群最為熱烈， 年輕人開戶數占20至30歲總人口數的比重，已從5年前25%大 幅提高至44%，為國內股市注入新的活水。

而根據金融研訓院上周發布的2022國人金融生活調查，發現20 到29歲世代的金融處境令人擔心，主要是因近四成年輕人「 接近金融文盲」程度，使其金融風險抵抗力， 在所有年齡中是唯一退步的族群，尤其是「沒儲蓄也想投資」 是最大盲點。調查結果也發現，年輕人一周籌不到10萬元應急的受 訪者，多達18.8%，沒有儲蓄或低於1個月收入的受訪者， 更多達27.4％，財務脆弱。

年輕人這幾年雖然為股市注入新的活水，但今年來股市大跌， 台積電市值更是縮水達四成以上， 不少年輕人也一窩蜂搶進慘遭套牢，台積電高達近90萬的零股股東 ，年輕人占的比例不小。

沒錯，套牢者逢低買進可攤平成本的道理大家都懂， 但由金融研訓院的金融生活調查結果來看， 年輕人真的還有餘力進場攤平成本嗎？

到底台積電跌破400元已算是落底了嗎？ 是可以進場承接的訊號嗎？記得台積電從高點688元回跌後， 期間不少股市名人曾說過，只要台積電跌破600元、500元以下 ，閉著眼睛都該進場買進，如今股價都已跌破400元， 也該閉著眼睛進場買進？

美國加強管制對中國的晶片與晶片設備出口， 正衝擊全球半導體產業，半導體設備製造商可能首當其衝， 美股半導體股上周五大跌，台積電ADR也重挫4.05%， 股價跌至63.92美元，台積電今年市值已下跌43.21%， 目前僅剩3,089億美元。目前是否是進場的好時機呢？ 眾多套牢股東關心的焦點或許不是買點、而是能否解套？