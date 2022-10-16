（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）韓國網路龍頭之一的Kakao旗下服務，因數據中心火災多數項目癱瘓超過一天，韓國總統辦公室今天(16日) 就此表示，這類網路問題不僅嚴重影響民生活動，「有事時也可能成為國家安保的致命問題」。

韓聯社報導，韓國總統辦公室宣傳首席祕書金恩慧今天在記者會中做以上表示，並透過書面資料轉述總統尹錫悅立場，就這次Kakao、Naver等業者提供的網路附加服務中斷，導致民眾不便及損失，使政府認知到事態嚴重性。

尹錫悅指示相關單位釐清事故原因，並徹底擬定設置備份數據中心等預防方案及相關措施制度，還要求科學技術通信部主管相關事務處理的層級從室長提高至部長親自督導。

南韓科學技術資訊通信部長官李宗昊16日就SK公司C&C板橋數據中心前一天失火導致網路平台癱瘓一事表示，作為主管相關事務的官員，對此事件給國民帶來不便深表歉意。

李宗昊表示，政府將全力以赴，儘快使相關服務恢復正常，並囑咐各單位以負責任的態度致力於保障有關服務穩定運轉。他還承諾，政府將完善通信服務相關設施的檢查和管理體系，積極研討所需的制度和技術對策，以防類似情況重演。據悉，他將在走訪數據中心後召開座談會，討論事故預防方案。

網路平臺KAKAO、NAVER電算設施所在的該數據中心15日發生火災，當天下午3時30分起，通訊軟體KakaoTalk、門戶網站Daum等大部分KAKAO服務和NAVER的部分服務癱瘓。10個多小時後，部分服務才得以恢復，相關平台在事故發生16個小時後仍未完全恢復正常。這也是KakaoTalk推出12年來故障時間最久的一次。

Kakao多次因伺服器問題中斷服務也引發用戶不滿，特別是這次同樣受影響的Naver在短時間內就恢復正常服務，讓Kakao受到更多質疑，包括「為什麼Naver可以、Kakao不行」，「為什麼沒準備好備份系統」、「為什麼子公司那麼多，伺服器卻沒分開」等。

韓國總統辦公室宣傳首席祕書金恩慧指出，在現代社會中，數據通信基礎建設攸關國家安全及國民生活，Kakaotalk長時間中斷服務不只對國民造成嚴重不便及損失，這類網路干擾也可能成為導致國安危機的致命問題。

她強調，國際上在IT領域占有領先地位的國家與國際企業近期都相當關心網路平台營運時的復原彈性，「這是企業的職責，也是與社會的承諾」，被認為意指Kakao與Naver雖是民間企業，但服務內容攸關國安民生，也應受政府管理、監督。

對於媒體關心這次事件是否可能引發關於網路平台業者壟斷市場的討論，韓國總統府高層官員表示，其實一直以來就提供廣泛服務的平台業者，對其相應的自由與社會責任都有很多相關討論，但目前政府還是先聚焦於協助盡量減少使用者不便及損失的措施。

綜合韓聯社與台灣中央社報導, 據警方初步研判，位於首爾南方板橋新都市的SK數據中心15日火災起因於地下3樓的電力室，國家科學研究院等相關單位預計在17日上午著手進行現場鑑識工作。

由京畿南部警察廳科學搜查隊和消防部門相關人士10多人組成的鑒定組16日上午對該數據中心進行第一次勘查後得出上述結論。鑒定組重點對SK公司C&C板橋數據中心A棟地下三層的電氣設備室進行勘查。據悉，電氣設備室內部有保管電池的機架，事發時其中5個機架產生火花並冒煙。

警方表示，經調查發現，安裝在地下三層電氣設備室的5個電池機架全部燒燬，電池和機架附近似乎因電氣因素失火。鑒定組將考慮電池和機架本身缺陷、圍配電線出問題等可能性，繼續查明具體原因。警方計劃于17日上午與國立科學搜查研究院、消防部門、電氣安全公社等有關部門進行聯合調查。

網路平臺KAKAO、NAVER電算設施所在的該數據中心，是在15日下午3時33分許發生火災，火勢于當天下午11時46分許被撲滅。

雖然事故未造成人員傷亡，但通訊軟體KakaoTalk、門戶網站Daum等大部分KAKAO服務和NAVER的部分服務癱瘓。KakaoTalk移動端部分服務在事發10多小時後才得以恢復，但相關平臺仍未完全恢復正常。

另外，KAKAO副社長楊賢緒（音）表示，公司在事發數據中心設有3.2萬多個伺服器，目前已有1.2萬多個恢復正常，2～3萬個伺服器還在修復當中。公司內部指南規定事發20分鐘內完成修復，但此次損失超出預期，KakaoTalk等服務何時完全恢復正常尚難預測，公司將制定應對方案。

南韓網路巨擘Kakao數據中心火災癱瘓系統 總統府撂重話: 「恐成國家安全致命問題」