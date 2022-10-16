二十大談台海：和平統一、不放棄使用武力 府方：堅定拒絕「一國兩制」 陸委會：不接受中共設定任何終局

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）中共二十大於今（16）日上午登場，總書記習近平挑重點宣讀二十大報告書，關於台灣議題，習強調「和平統一、一國兩制」，「但決不承諾放棄使用武力」。府方發言人張惇涵重申「四個堅持」、「四大韌性」，強調「堅定拒絕『一國兩制』」是台灣人民共識；陸委會聲明指出，台灣人民絕不接受中共設定「一中原則的九二共識」及「一國兩制」等任何終局，也唯有台灣2,300萬人有決定未來的權利。

二十大報告書全文報告約莫三小時，相較於十九大全文宣讀，習近平本次以重點宣讀進行，耗時兩小時。其中關於台灣議題，在口頭版本中，習近平並未提及「九二共識」，「一個中國原則」，完整版的報告中有。

報告指出，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。

報告強調，「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。我們堅持一個中國原則和「九二共識」，在此基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。我們堅持團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，共同把握歷史大勢，堅守民族大義，堅定反「獨」促統。

報告也不忘訴諸情感，兩岸同胞血脈相連，是血濃於水的一家人。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

同時報告也展現中國強硬態度，稱「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」

總統府發言人張惇涵回應表示，國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展。蔡總統在今年國慶演講時，已明確表達台灣的立場，就是持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，不僅要讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。

張惇涵並重申，中華民國是主權獨立的國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持；台灣的主流民意也清楚表達，我們堅定拒絕「一國兩制」。台灣的立場很堅定，國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項，這是台灣人民的共識。

張惇涵表示，也誠如蔡總統所強調的，在理性、平等及相互尊重之下，我們也願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法。維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。

陸委會也發布聲明，指出總統蔡英文在 2022 年國慶演說已明確表達台灣的堅定立場，即維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同責任，持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，堅定捍衛國家主權不退讓、守護民主自由不妥協，而兵戎相見絕非兩岸選項。這是台灣人民及國際社會的共識，更是當前中共當局必須面對的事實。

陸委會正告中共當局放棄強加的政治框架及武力脅迫侵犯作為，尊重台灣人民對主權和民主自由生活方式的堅持，以理性平等及相互尊重的態度，和平務實處理分歧，才是重啟兩岸良性互動的根本。

陸委會指出，中國共產黨冀望以鞏固意識形態及以所謂「中國式現代化」作為民族復興的使命任務，但如未能進行真正民主體制與治理改革、建構民主自由的公民社會、遵循國際規則秩序，並以新的思維格局面對兩岸關係，是根本無法掌握與應對任何情勢的主動主導權。陸委會針對中共「二十大」之中國大陸內外部發展與對台影響，將持續嚴密掌握相關情勢動態、妥慎評估應處。