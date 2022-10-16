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台灣10/16新增41481本土新冠肺炎確診個案　另60例境外移入

確診個案中新增65例死亡，包括41例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、50例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/16 14:25
【此為示意照, 與確診個案無關。】COVID-19疫情減緩，日本11日邊境解封，台灣13日實施入境台灣0+7新政策，台日邊境解封。圖為日本...

【此為示意照, 與確診個案無關。】COVID-19疫情減緩，日本11日邊境解封，台灣13日實施入境台灣0+7新政策，台日邊境解封。圖為日本...

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增41,541例COVID-19確定病例，分別為41,481例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。

指揮中心表示，今日新增之41,481例本土病例，為19,064例男性、22,405例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,887例)，臺中市(5,340例)，高雄市(4,709例)，桃園市(4,216例)，臺北市(4,145例)，臺南市(3,453例)，彰化縣(2,134例)，屏東縣(1,346例)，新竹縣(1,025例)，雲林縣(1,024例)，新竹市(927例)，苗栗縣(871例)，宜蘭縣(807例)，嘉義縣(799例)，南投縣(684例)，基隆市(610例)，花蓮縣(496例)，嘉義市(464例)，臺東縣(241例)，金門縣(157例)，澎湖縣(135例)，連江縣(11例)。

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為41例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、50例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月13日至10月14日，死亡日期介於10月6日至10月14日，詳如附件。

10月16日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結

指揮中心說明，今日新增60例境外移入個案中，為30例男性、30例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自韓國(5例)、中國、泰國及日本(各2例)、義大利、英國、越南及澳大利亞(各1例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年9月3日至10月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,183,912例確診，分別為35,763例境外移入、7,148,095例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,908例COVID-19死亡病例，其中11,892例本土，個案居住縣市分布為新北市2,453例、臺北市1,332例、臺中市1,217例、高雄市1,123例、桃園市909例、臺南市886例、彰化縣670例、屏東縣483例、雲林縣368例、南投縣365例、苗栗縣322例、嘉義縣291例、基隆市263例、宜蘭縣257例、花蓮縣208例、新竹縣198例、嘉義市190例、臺東縣163例、新竹市135例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
COVID19
確診個案
本土
境外移入

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更新時間 : 2022-10-16 14:40 GMT+08:00

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