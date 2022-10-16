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鏡電視結構複雜、爭議不斷 3董1監辭職股東籲撤照

鏡電視設立自今風波不斷，一年換4位董座，如今3董1監集體請辭，董事會形同空轉，已達NCC撤照標準，鏡電視存續面臨考驗。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/16 14:03
鏡電視設立自今風波不斷，如今面臨存續考驗。圖為鏡新聞。

鏡電視設立自今風波不斷，如今面臨存續考驗。圖為鏡新聞。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）鏡電視自籌設以來爭議不斷，包含府院施壓NCC特殊待遇疑雲、人力與鏡週刊共享、錄音門事件、一年撤換4董座等，上週3董1監不滿鏡電視仍遭前董座裴偉把持、內部問題重大而請辭，企業界股東有意轉讓股權更恐致鏡電視執照不保。

鏡電視於2020年5月成立，由鏡週刊創辦人裴偉擔任首任董事長，今年鏡電視取得新聞台頻道許可不久，第二任董座陳建平便被董事會以「干涉新聞自由」為由突襲撤換，於是在3月短短1個月，鏡電視董座接連由李永豐、楊雅喆接任，最後企業界股東與裴偉派協調同意，由被視為蔡英文派系的前中華電信董事長鄭優接手至今。同時，企業界股東也在3月推舉所委派的3董1監黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭，以及王金山進入董事會。

前民眾黨籍立委蔡壁如曾經踢爆鏡電視內勢力複雜，更擁有「政、商、媒」利益結構；國民黨立委賴士葆指控NCC無視鏡電視內部問題核准新聞台上架，坐實民進黨英派要鏡電視的傳言。

時代力量主席陳椒華先前踢爆鏡電視以每月十萬顧問費聘請前NCC主任秘書吳嘉輝，藉此獲得NCC內部消息，並公布錄音檔案揭露府院高層介入鏡電視執照審查，內容為裴偉在鏡電視股東會上聲稱「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」、「（審照）是總統的旨意，不是行政院長的旨意，」院長誰當案子都會過云云。

裴偉日前也喊冤，稱真正介入電視台的是民眾黨立院黨團，鏡電視才是真正的受害者，他並稱錄音為時任鏡電視財務長田富彰所洩漏，並遭變造，表示要對其提出民刑事訴訟，後被第三方機構驗證打臉錄音並未變造。

《民報》13日民調顯示，高達4成1的民眾認為府院有施壓NCC。上週，3董1監不滿鏡電視遭裴偉把持、經理部門拒絕執更名決議還行文NCC反被公布、顧問費等爭議不斷、帳目不清、弊案叢生，憤而集體請辭，更譴責NCC不只瀆職無所作為，還有洩密的嫌疑。

自由時報報導，鏡電視共有五董一監，如今三董一監請辭，剩下兩董無持股，股東會開不成，營運資金恐斷鏈，且鏡電視醜聞不斷，嚴重違反當初NCC核准鏡電視成立的附加條款，恐將被撤照。

報導引述股東指出，鏡電視的存在已成為特定人士弄權斂財的工具，「NCC一再縱容鏡電視荒腔走板的違法行徑，只會把這隻怪獸養大到無人可管，」主張NCC應援引「保留廢止許可權」對鏡電視撤照，以正視聽。

現任董座鄭優則表示，3董1監僅代表25%的鏡電視持股，改名一事應當交由後續新董事會。至於他個人去留不重要，重要的是員工工作權應得到保障。
鏡電視
NCC
鏡電視撤照

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