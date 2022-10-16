颱風尼莎在台灣花蓮等多處釀災　太魯閣錐麓古道、墾丁海域均封閉

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）花蓮縣持續豪大雨，花蓮縣政府發布快訊，全縣多處路段積水、樹木倒塌，已管制交通。另外，台南市政府災害防救辦公室也據中央氣象局資料研判西半部地區風力持續增強，呼籲市民注意安全。

受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，花蓮縣雨勢不斷，24小時累積雨量達200毫米以上的地區，包括秀林鄉、卓溪鄉、富里鄉等，花蓮市區也有120.5毫米累積雨量。

受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，雨勢不斷，太魯閣國家公園管理處表示，山區評估累積雨量將逾100毫米，恐造成土石鬆滑，觀測錐麓古道步道300公尺處溪溝水位持續上漲，影響通行，自16日起封閉。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社

中央氣象局已發布颱風尼莎海上颱風警報，墾丁國家公園管理處在南灣、船帆石、大灣等沙灘放上「颱風警報管制期間，沙灘已封閉」的告示牌，禁止遊客進入。（民眾提供）中央社10月16日

花蓮縣政府今天（16日) 中午發布快訊，包括花蓮市德安六街涵洞道路淹水、吉安火車站旁涵洞積水、壽豐鄉豐德街地下道積水、豐田火車站旁涵洞積水、瑞穗鄉中正南路一段連接溫泉部落道路涵洞積水，皆封鎖禁止通行。

光復鄉大進村1巷2號道路淹水，消防局已協助警戒；瑞穗鄉富興村產業道路原河床便道水位暴漲，車輛無法通行。

玉里鎮大禹里往中平部落之鐵路函洞積水，車輛無法通行，已拉封鎖線警示；大禹里酸柑公墓前道路積水，車輛無法順利通行，已放置三角錐警示；三民往立山方向涵洞積水，已拉封鎖線警示；觀音里高寮竹林溪水淹沒便道，車輛無法通行，已拉封鎖線警示；台30線往瓦拉米步道沿路多處落石。

卓溪鄉卓清村長富大橋往清水部落道路有落石，勉強單線通車，現場擺放交通錐及拉封鎖線，請用路人留意。富里鄉新莊地區涵洞積水接近膝蓋高度，請用路人改道。

此外，鳳林鎮山興193縣道樹木倒塌及土石坍落，已拉封鎖線警示；193線月眉路段（23.6K~30.9K）陸續有土石、樹木崩落情形，為保障用路人安全，預警性封路，後續將視雨勢狀況及邊坡較穩定後再開放通行。

台南地區

受颱風尼莎外圍環流及東北季風共伴效應影響，台南市政府災害防救辦公室16日據中央氣象局資料研判西半部地區風力持續增強，呼籲市民注意安全。（台南市消防局提供）中央社

另外，台南地區昨天(15日) 深夜至今天上午出現零星雨勢，但雨量不多，台南市政府災害防救辦公室據中央氣象局資料研判西半部地區風力持續增強，呼籲市民注意安全。

受東北季風及尼莎颱風環流交互作用影響，石門水庫集水區大雨不斷，水位持續攀升，北區水資源局為安全考量，16日上午7時30分開啓溢洪道洩洪，呼籲民眾遠離河道。（北區水資源局提供）中央社