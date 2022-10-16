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【輕颱尼莎】陽明山道路坍方土石流 宜蘭七賢忘關閘門淹大水

陽明山土石流已排除，但陽明山國家公園呼籲民眾為保安全，請勿於颱風期間上山。

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/16 11:48
民眾今（16）日於臉書「宜蘭知識＋」分享宜蘭員山鄉七賢村淹大水情況。（圖／臉書「宜蘭知識＋」）

民眾今（16）日於臉書「宜蘭知識＋」分享宜蘭員山鄉七賢村淹大水情況。（圖／臉書「宜蘭知識＋」）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）輕颱尼莎與東北季風「共伴效應」雨量驚人，台北市陽明山楊金公路兩度傳出土石流，陽明山國家公園多處封閉，呼籲民眾不要上山；宜蘭七賢村更因半夜忘記關防水閘門，導致蘭陽溪水倒灌，溪洲地區淹水水位高達80公分，目前降雨多、抽水機無法進入，警消已積極介入救災。

第20號颱風尼莎行經巴士海峽，台灣昨（15）日下午發布海上颱風警報，因「共伴」影響，陸地風雨大作，台北市陽明山16日凌晨傳出，陽金公路的中興路口、竹子湖路因道路坍方、土石流交通中斷，北市新工處於上午8時許排除，然而8點半左右，又再度發生土石流，勘災的竹子湖里長曹昌正的廂型車陷入泥沙中，幸而人不在車上，也無人員因此受傷。目前道路人無法通行，竹子湖派出所呼籲民眾暫時不要上山。

陽明山國家公園在臉書上宣布，為顧及山友安全，今起關閉本園生態保護區，已申請許可者，原許可函作廢。此外，因擎天崗降雨量已超過封閉標準，冷水坑公共溫泉浴室及周圍區域．包括中湖道路冷水坑至中湖段，環七星山人車分道步道之夢幻湖停車場至冷水坑溫泉浴室段，冷水坑公共溫泉浴室。

【輕颱尼莎】陽明山道路坍方土石流 宜蘭七賢忘關閘門淹大水

(圖／陽明山國家公園臉書）

中央氣象局今日針對台北市、宜蘭縣山區發布超大豪雨特報，宜蘭縣凌晨因驚人雨量導致蘭陽溪水暴漲，而位於員山鄉的七賢村本就位於低窪地帶，因半夜忘記關防水閘門，短短數小時溪水倒灌，水位更高達80公分，根據民眾提供，許多車輛都泡水，損失慘重。

儘管閘門已關，但因淹水又下雨，抽水機也進不來，目前警消設置封鎖線，並實施交通管制，第一河川局人員表示、待水位稍退將進行抽水作業近快排除狀況。
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