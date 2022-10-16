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【輕颱尼莎有望晚間解除海上警報】共伴相應偕強風、超大豪雨 週一晚下探17度

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/16 10:20
中央氣象局今（16）日8時30分發布颱風動態（圖／中央氣象局）

中央氣象局今（16）日8時30分發布颱風動態（圖／中央氣象局）

更新時間：2022-10-16 10:20

發布時間：2022-10-16 10:03

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）中央氣象局今（16）日最新動態顯示，輕颱尼莎中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向西轉西南西移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。預計此颱風未來強度有稍增強且暴風圈亦有稍擴大之趨勢。氣象局預報員徐仲毅於今日颱風警報記者會上表示，今日晚間有望解除海上颱風警報。

徐仲毅於今日颱風警報記者會上表示，氣象局針對尼莎發布海上颱風警報，然對陸上影響大，加上東北季風影響，風力會再增強。目前尼莎移動速度稍微加快，但仍要觀察尼莎與東北季風的共伴影響，今日晚間有望解除海上颱風警報，但明日仍不排除會發布大規模或劇烈豪雨，星期二（18日）之後仍受東北季風影響，北部、東半部仍易有雨，大台北、宜蘭有局部較大雨勢，但會較今明兩天趨緩。

氣象專家吳德榮指出，秋颱「尼莎」外圍環流與東北季風產生「共伴效應」，在距離颱風中心較遠的北部、東北部及東部產生「致災性」的大量降雨；此外，暴風圈雖未觸及陸地，但「共伴效應」造成「氣壓梯度」增大，為暴風圈外的地區（海面及陸地），帶來不遜於暴風圈內的強風；另則，東北季風後有冷空氣南下，17、18日北台將轉濕冷。

中央氣象局上午持續發布海上颱風警報，16日8時的中心位置在北緯 19.3 度，東經 121.3 度，以每小時18公里速度，向西北西進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒 33 公尺，七級風暴風半徑 150 公里。

今日巴士海峽及台灣附近各海面風浪偏大，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，請避免前往海邊活動。蘭嶼易有10至11級強陣風，雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，東半部、嘉義沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，請特別注意。

中央氣象局也在上午9時15分發布超大豪雨特報，受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，提醒山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

超大豪雨：台北市、宜蘭縣山區
大豪雨：桃園市、新竹縣山區
豪雨：基隆市、新北市、台中市、花蓮縣
大雨：新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、屏東山區


吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，根據15日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示， 今、明（16、17日）兩天因「共伴效應」，北部、東半部有「致災性」的大量降雨，尤其北部山區、東北部及東部要注意防範坍方、落石、土石流；其他地區亦有間歇性降雨，局部地區有較大雨勢。
吳德榮表示，因台灣附近「氣壓梯度」逐日增大，各海面及陸地風力逐漸增強，均應慎防強風所帶來的災害。今日各地區氣溫：北部23至27度，中部22至33度，南部23至33度，東部24至30度。明日冷空氣南下，各地氣溫降，北台轉濕冷，其他地區轉涼。

吳德榮進一步指出，週二（18日）北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台濕冷，中南部早晚偏冷；週一晚、週二晨氣溫降至最低平地最低氣溫約在17度左右。週三、四（19、20日）天氣漸趨好轉，週三北部、東半部有局部短暫雨，北台偏冷，中南部多雲時晴、早晚冷；週四各地晴時多雲，東北部仍有局部短暫雨的機率；各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。

最新模式模擬顯示，週五、六（21、22日）又有熱帶擾動，循著大致類似「尼莎」的路徑，通過呂宋島北端或巴士海峽一帶，但為期末模擬、有「不確定性」，天氣的變化待觀察。
尼莎颱風
超大豪雨特報
海上颱風警報

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