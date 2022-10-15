〈投資理財〉國際金融情勢紊亂 台灣應嚴防金融風險

國際政經情勢紊亂，對台灣金融環境衝擊不輕，金融三業銀行、保險、證券全部面臨嚴峻挑戰，央行及金管會最近分別出手穩定新台幣匯率，並透過解釋「金融資產重分類」，讓保險業重編財報，解決因國際快速升息，導致淨值暴跌危機，努力值得肯定。

市場傳出瑞士信貸有財務危機，國內壽險及銀行金控至少曝險1100億元，包括國泰金、新光金、中信金、富邦金、玉山金、合庫金、永豐金，都持有瑞士信貸的債券，共計27檔。其中國泰人壽持有共計350億元，新光金160億元，富邦金128億元，中信金120億元，合庫金40億元，玉山金86億元、開發金130億元，金額都不小，潛存壓力不輕。

根據櫃買中心統計顯示，瑞士信貸近十年來，在台灣發行的「寶島債」，金額規模已達648.7億元，現在成為國內金融業者最大的頭痛。這些寶島債絕大多數是國內金控集團所購買，金融業莫不擔心將成為繼俄羅斯債券、墨西哥債券．美國公債之後，所面臨的債券投資另一大衝擊，可能再成為RBC、浄值比，重大財務指標的減項，影響金融業財務。

由於台灣金融機構持有瑞信債券，多為投資等級的債券，目前尚未有類似上半年俄債風險發生，應該沒有立即的風險，但是各金融機構無不嚴陣以待，防止意外風險發生。但是也是令金融界擔心的意外狀況。

不止如此，國內金融界，尤其是壽險公司今年因國際金融市場狂升息，導致各國金融監理機構，都在傷腦筋，考慮如何協助金融業，尤其是持有大量美國債券的保險業，面對升息風暴，都小心翼翼，希望能夠挺過風暴，尤其是帳面浄值的暴跌，已影響金融市場的信心，投資人擔心是否導致金融危機。

金融界以「暴力升息風暴」，來形容美國在短期內，升息12碼的空前作為，已令金融市場大亂，金融機構浄值縮水，更是全球金融業普遍存在的麻煩。金管會最近出手，邀集四大會計事務所、壽險業、會計研究發展基金會，會商部分壽險業者爭取的「金融資產重分類」重編財報，壽險業基於四大理由，希望能夠渡過當前金融風暴困境。 這四大理由包括：財報導入有時間落差、外在環境衝擊迅速巨大、全世界產業都受到影響不止台灣、金融資產重分類導入，其他國家已有先例。

根據各壽險業自結數，已有七家淨值比低於3％，包括南山、安聯、保誠、第一金、宏泰、國泰、三商美邦。

路透社報導指出，台灣壽險業預料最快將有四家壽險公司，將在第四季財報採行資產重分類。金管會官員認為，「資產重分類並非寬容解釋，而是公報解釋，一切依公報解釋辦理」。至於如何重分類，要由各壽險公司依據經營模式，以及投資決策作判斷，此次主要為了迅速提升淨值，而不致於大動作處分投資部位，造成損失。

金管會主委黃天牧解釋，此舉可以讓1700多萬保戶安心，不致於因保險公司浄值減少，影響信心，或造成金融體系風險。

保險公司面臨的問題不止是財報的問題，12家產險公司已有10家，深陷防疫險及疫苗險困境，至目前已理賠一千億元，開放國境又是全球大趨勢，但是防疫風險大増，保險公司「頭殻摸著燒」，據估計，到明年4月「防疫險之亂」結束以前，應該還有500億元要理賠，金額不小，挑戰極大。

三商人壽最近已請出高齡八十多歲的創辦人翁肇喜坐鎭，可以想見保險業面對的挑戰有多嚴重，金管會透過「金融資產重分類」解釋，解決保險業的困境，只是解決其中一項而已，另外產險業的「防疫險之亂」，如何拆彈，正嚴重考驗金管會及業者，期待保險業能夠挺過這次危機。

至於強勢美元所導致的匯率風險，亞洲各國都很頭痛，馬來西亞、印尼、泰國、日本、印度，無不在拋匯阻升，動作最大的是日本，9月狂燒540億美元護盤日元止貶，使外匯存底降至1.238兆美元，是2017年3月以來最低。今年全球外匯存底淨額鋭減1兆美元，減幅7.8%。

台灣央行最近公布9月外匯存底金額為5411.1億美元，連三降，為近一年半新低，單月減少43.7億美元，為近12年來最大減幅，最重要原因是央行希望能夠新台幣能夠止貶，而拋外匯所致，央行的努力值得肯定，但是面對美國未來升息未止，美元獨強情勢，央行恐怕仍將繼續扛起穏住新台幣匯價的重任，任重道遠。

股市方面，又因為受到中美科技大戰，衝擊台灣半導體科技產業，影響投資人信心，而外資撤離，雪上加霜，如何穩定股市，主管機關金管會壓力極大。今年全球金融體系利空頻傳，政府應注意金融體系的系統性風險，央行及金管會任重道遠，期待能夠穩定金融市場，安渡金融風暴。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★