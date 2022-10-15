中共二十大會前記者會 發言人：堅持清零得勝利、對台不放棄武力

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中共第20次全國代表大會將於10月16日至22日在北京召開，今（15日）下午舉行會前記者會，各方媒體針對中國防疫政策、中美關係、台灣問題白皮書等提問，並由發言人孫業禮作出回應。

新加坡亞洲新聞台提問，疫情近3年，世衛組織也指疫情結束在望，其他國家已選擇開放，但中國仍堅定不移貫徹「動態清零」，是否擔心在經濟面臨挑戰時會被孤立？哪些因素有利於中國放寬部分措施並進一步開放？

孫業禮表示，「動態清零」是「立足中國國情、遵循科學規律制定的防疫方針」。他說，中國是人口大國，高齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量相對不足。正是因為堅持「動態清零」，才保證了極低的感染率、病亡率。正是因為堅持「動態清零」，堅持「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，才保持了經濟社會持續穩定運行。如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的。

孫業禮提到，依「動態清零」總方針，中國不斷完善疫情防控的具體措施。中國的防控策略和舉措會「越來越科學、越來越精準、越來越有效」，統籌疫情防控和經濟社會發展的水平也會越來越高。

而後是日本共同社針對中美兩國矛盾關係提問。孫業禮表示，未來50年中美必須找到正確的相處之道，而這個關鍵在於中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處，相信中美兩國人民有智慧、機會與能力找到這樣的相處之道。

孫業禮說，中美共同利益遠大於分歧，國際社會普遍期待中美兩國穩定雙邊關係，推動全球合作。

而後，台灣的聯合報提問，指出中國日前發布的台灣問題白皮書中，在盡最大努力爭取和平同一的相關表述裡，加上了「非和平方式將視不得已情況下做出最後選擇」這一句話，請問這是否代表中國對台推進統一的方式有所改變，中國又如何看待「非和平方式」這句話？

孫業禮說，和平統一、一國兩制是我們解決台灣問題的唯一方針。中國將盡全力達到和平統一。中國不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。「針對的是外部勢力干涉，和極少數台獨分裂份子，絕不是針對台灣人，目的是為了維護祖國和平統一的前進。」

他說，非和平方式將是不得已作出的最後選擇。當前，台獨分裂勢力不斷謀獨挑釁，外部勢力加緊以台制華，嚴重損害兩岸同胞與台海和平穩定，任其發展下去只會將台灣推向災難，給台灣人帶來禍害。

孫業禮強調，希望台灣人認清一個道理，那就是「統一有好處，台獨是絕路，外人靠不住。」兩岸同胞要攜起手來，堅決反對台獨分裂及外來干涉。