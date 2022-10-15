台灣首例AZ疫苗後出現毛細血管滲漏 衛福部核予40萬元救濟金

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）「毛細血管滲漏症候群」是施打AZ疫苗後會出現的罕見副作用疾病，台灣日前出現首例，為一名60多歲男子，經過衛福部預防接種受害救濟審議小組決議，核予40萬元救濟金，是這次審議案中核發金額最高者。

根據衛生福利部疾病管制署最新公布衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）第188次會議紀錄，台中市一名60多歲張姓男子接種AZ疫苗後出現不良反應，經醫師診斷為毛細血管滲漏症候群，VICP審議結果為「無法確定與接種疫苗關聯性」，依規定核予救濟金40萬元。

這次共審議70案，6案核予救濟，包括3案接種AZ疫苗，分別核予2萬、2萬和40萬元；2案接種莫德納，各為1萬、5萬元；卡介苗1案，金額為5萬元。

疾管署副署長莊人祥表示，此為目前已審議新冠肺炎疫苗相關案件中，首例毛細血管滲漏症候群個案。

根據英國藥品和保健產品監管機構 (MHRA)2021年的調查，在2000萬名接種AZ疫苗者中，發現了3例毛細血管滲漏症候群病例。而受到這個病症影響，血容量和血壓會隨著液體從血流中滲出而下降，這會使腎臟、大腦和肝臟中的組織缺乏正常功能所需的氧氣和營養。

而據醫學文獻指出，毛細血管滲漏症候群是一種突發、可逆性毛細血管病變，血漿迅速從血管滲透到組織間隙，引起迅速出現的全身性水腫、低蛋白血症、血壓降低，嚴重時會發生多器官功能衰竭，發作頻率和嚴重程度因人而異。