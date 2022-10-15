Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣首例AZ疫苗後出現毛細血管滲漏 衛福部核予40萬元救濟金

根據英國藥品和保健產品監管機構 (MHRA)2021年的調查，在2000萬名接種AZ疫苗者中，發現了3例毛細血管滲漏症候群病例。這次共審議70案，6案核予救濟，包括3案接種AZ疫苗，分別核予2萬、2萬和40萬元；2案接種莫德納，各為1萬、5萬元；卡介苗1案，金額為5萬元。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/10/15 20:03
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）「毛細血管滲漏症候群」是施打AZ疫苗後會出現的罕見副作用疾病，台灣日前出現首例，為一名60多歲男子，經過衛福部預防接種受害救濟審議小組決議，核予40萬元救濟金，是這次審議案中核發金額最高者。

根據衛生福利部疾病管制署最新公布衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）第188次會議紀錄，台中市一名60多歲張姓男子接種AZ疫苗後出現不良反應，經醫師診斷為毛細血管滲漏症候群，VICP審議結果為「無法確定與接種疫苗關聯性」，依規定核予救濟金40萬元。

這次共審議70案，6案核予救濟，包括3案接種AZ疫苗，分別核予2萬、2萬和40萬元；2案接種莫德納，各為1萬、5萬元；卡介苗1案，金額為5萬元。

疾管署副署長莊人祥表示，此為目前已審議新冠肺炎疫苗相關案件中，首例毛細血管滲漏症候群個案。

根據英國藥品和保健產品監管機構 (MHRA)2021年的調查，在2000萬名接種AZ疫苗者中，發現了3例毛細血管滲漏症候群病例。而受到這個病症影響，血容量和血壓會隨著液體從血流中滲出而下降，這會使腎臟、大腦和肝臟中的組織缺乏正常功能所需的氧氣和營養。

而據醫學文獻指出，毛細血管滲漏症候群是一種突發、可逆性毛細血管病變，血漿迅速從血管滲透到組織間隙，引起迅速出現的全身性水腫、低蛋白血症、血壓降低，嚴重時會發生多器官功能衰竭，發作頻率和嚴重程度因人而異。
AZ疫苗
毛細血管滲漏症候群
衛福部預防接種受害救濟審議小組
衛福部

相關新聞

清冠價廉有效卻遭限縮使用 藍：蔡政府獨厚高端
清冠價廉有效卻遭限縮使用 藍：蔡政府獨厚高端
2022/09/13 14:57
台灣9/4新增34358例確診病例　含34126本土及232境外移入
台灣9/4新增34358例確診病例　含34126本土及232境外移入
2022/09/04 14:26
疫苗合約封存30年引爭議　採購價今終於公開　台灣指揮中心：平均1劑花765元
疫苗合約封存30年引爭議　採購價今終於公開　台灣指揮中心：平均1劑花765元
2022/08/22 13:55
疫苗採購價格陳時中稱有揭露 藍打臉30年後才解密
疫苗採購價格陳時中稱有揭露 藍打臉30年後才解密
2022/08/19 15:34
無良假醫師誆細胞療法可治癌•向7重病患者詐財逾2500萬　遭台南地檢署起訴
無良假醫師誆細胞療法可治癌•向7重病患者詐財逾2500萬　遭台南地檢署起訴
2022/07/29 17:06

更新時間 : 2022-10-15 20:21 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
【更新】蔡壁如遭德明科大撤銷碩士學位　14日晚宣布辭立委職「追求台灣的正義與清白」
【更新】蔡壁如遭德明科大撤銷碩士學位　14日晚宣布辭立委職「追求台灣的正義與清白」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
更新【新坦克人】中共20大在即•北京高架橋驚現「罷免習近平」布條　官方高度戒備急徵看橋員
更新【新坦克人】中共20大在即•北京高架橋驚現「罷免習近平」布條　官方高度戒備急徵看橋員
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
談台灣現況　李遠哲表失望：執政黨腐化　失去向上提升的力量
談台灣現況　李遠哲表失望：執政黨腐化　失去向上提升的力量
安聯集團全球財富報告：台灣人均淨資產超越日本、新加坡成亞洲第一 全球排第五
安聯集團全球財富報告：台灣人均淨資產超越日本、新加坡成亞洲第一 全球排第五
台灣首傳2人接種莫德納「次世代疫苗」死亡案例•因果待釐清　「想出國」18歲以上打氣熱
台灣首傳2人接種莫德納「次世代疫苗」死亡案例•因果待釐清　「想出國」18歲以上打氣熱
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課