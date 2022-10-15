台灣總統蔡英文LSE博士「論文門」疑雲 英國行政法庭列案處理

( 台灣英文新聞 /政治組綜合報導 ）總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE) 博士學位「論文門」從2019年爆出爭議後，持續延燒三年餘，林環牆昨(14日)在臉書發文透露，英國行政法庭已列案，將處理LSE為蔡英文博士學位背書的官網聲明。

林環牆今(14日)在臉書發文表示，英國行政法庭已列案，將處理LSE為蔡英文博士學位背書的官網聲明。林環牆指出，這個申訴案是今年10月10日送進英國一審行政法庭，申訴人就是他本人。此案的審理，最終可能演變成英國行政法庭正式調查蔡英文號稱獲頒法學博士學位是否虛構不實？

林環牆也在貼文上公開此一申訴案形成的過程：

1. 去(2021)年12月3日，按英國自由資訊法，向倫敦政經學院（LSE）請求答覆：2019年10月8日LSE官網所張貼的無人簽名聲明究竟出自何方？是外部第三方置入？還是LSE或倫敦大學的某單位替蔡英文背書所張貼的官方聲明？

2. 去年12月9日，LSE法務主管海恩先生(Mr. Kevin Haynes)一個禮拜內即以電郵回覆表明我的請求是所謂的“Vexatious"（可翻譯為「無理取鬧」），因此逕自拒絕回答我的提問。更惡劣的是，海恩先生連「內部審核」的機會也不予提供。

3. 於是，今年1月15日，我向英國資訊特任官辦公室（ICO）正式提出申訴。

4. 結果托延了8個月之久，ICO毫無審理的程序與動作。ICO的資深專委叩松先生（Roger Cawthorne）卻在今年9月13日逕自以電郵發下裁決書。該裁決書完全偏坦並贊同LSE法務主管的處理方式，同時以無憑無據的方式，竟誣指申訴人是蔡英文論文門的「陰謀論者」。叩松先生的裁決書是如此態度草率、不專業。很不可思議，叩松先生竟然是ICO資深專委。

5. 因此，按照英國資訊自由法的規定，我在28天內向英國一審行政法庭提出訴願，我要求行政法庭糾正LSE與ICO違法將我合法的資訊請求貶抑為「無理取鬧」，我同時要求LSE與ICO應依法處理LSE官網那一件無人簽名的聲明。

獨立記者理查遜對此一發展，最近也發表詳細的報導與分析：

https://richardsonreports.wordpress.com/...

林環牆也再次回顧LSE法務主管海恩先生在此案中的角色，稱海恩就是曾經造假提供兩名博士論文口試委員名單給台灣法務部，而叩松先生就是曾對獨立記者理查遜（Michael Richardson）詢問蔡英文博士口試委員的申訴，做出不當裁決的ICO資訊官。叩松先生的不當裁決，後來被英國一審行政法庭法官麥肯納（Alison McKenna）於今年6月20日反駁指LSE有關蔡英文的博士口委，其實並無校方正式文件紀錄。