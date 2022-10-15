台灣乳癌年輕化！醫提醒：體重與罹患機率有關 少吃高脂及炸物

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣乳癌近期有年輕化趨勢，且長年是女性癌症發生率首位，醫師提醒，造成乳癌的威脅因子包含免精緻飲食、高油、高鹽、高脂肪和油炸等食物，且罹癌風險隨體重上升增加，超標越多風險越高。

衛生福利部死因統計及國民健康署癌症登記資料顯示，在台灣，僅110年就有2913名女性死於乳癌，平均每天約8人死於乳癌，另平均每36分鐘有1名女性罹患乳癌。此外，根據外科醫師江坤俊，相較歐美國家乳癌好發年紀約為50至55歲，台灣數據則更年輕，大概是45至50歲左右。

面對乳癌年輕化，北投健康管理醫院潘富子營養師表示，可能因女性晚婚與高齡產婦比例提高，或是國人的飲食習慣改變。

而世界衛生組織（WHO）把酒精飲料及抽菸歸類為導致女性罹患乳癌的一類致癌物，國外許多研究都顯示酒精和抽菸都將增加罹患乳癌的機率。

潘富子表示，肥胖是許多慢性病及癌症的致癌因子，乳癌也不例外，有研究統計，當婦女BMI數值＞25、罹患乳癌風險增加17%，BMI＞30、風險增加37%，BMI＞35、風險則增加近60%。即BMI介於18.5到24間，才能有效降低乳癌罹患風險。

至於飲食該把握什麼原則，營養師表示，首先是避免高脂飲食，長期高脂肪、高熱量的飲食習慣容易造成肥胖，體內的脂肪細胞不斷累積，會增加血液中的雌激素濃度，乳腺上皮細胞增生，增加罹癌風險。而攝取過多的糖會造成身體長期慢性發炎時，發生慢性病或導致罹患癌症的機率就會增加，建議低糖飲食。

醫師江坤俊則建議，在日常生活飲食上，可將雞腿皮去掉、三層肉肥肉去掉，夾自助餐時甩一甩，把多餘的油甩掉，然後白飯只吃半碗。此外，也不要太常吃燒烤，因為燒焦物易致癌。

江坤俊說「減肥是一輩子的事。」減肥不只是為了優化外表，更是為自己長期的健康把關。潘富子營養師則建議，攝取富有膳食纖維的食物有助於減少飲食當中的脂肪吸收，也有助減少脂肪堆積、減緩醣類吸收、促進腸道蠕動等益處，此外，也能多吃取十字花科食物，例如高麗菜、青花菜、羽衣甘藍、花椰菜、小白菜、白蘿蔔等，裡面的吲哚、硫化素等植化素成分，可幫助減少自由基並降低乳癌的發生機率。