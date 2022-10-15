哈利波特「海格」演員過世 賦予經典角色生命享壽72歲

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）哈利波特經典角色半巨人「海格」演員羅比寇特蘭14日辭世，享壽72歲。其演藝生涯超過40年，不只演活海格這個來自魔法世界的大塊頭，更參與多部知名電影演出，辭世消息令影界與粉絲極為不捨。

綜合外媒報導，來自蘇格蘭的演員羅比寇特蘭（Robbie Coltrane）14日蘇格蘭佛柯克（Falkirk）附近的醫院中過世，其經紀人並未透露死因。羅比寇特蘭出道超過40年，曾在007電影「黃金眼」（GoldenEye）和「縱橫天下」（The World Is Not Enough）中扮演俄羅斯黑手黨老大，並以1990年代英國影集「解密高手」（Cracker）連續3年獲得英國影藝學院（BAFTA）電視獎最佳男主角，之後更演活「哈利波特」（Harry Potter）中掌管鑰匙的半巨人角色「海格」，精湛演技享譽全球。

對於羅比寇特蘭的離世，哈利波特的演員與原著作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）都發文哀悼，表示不捨。男主角丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）說，「羅比是我見過的最有趣的人之一，他曾經讓我們像孩子一樣在片場不斷開懷大笑。」、「能見到他並與他一起工作，我感到非常幸運，他的去世讓我感到非常難過。他是一個了不起的演員和一個可愛的人。」

而飾演妙麗的女星艾瑪華森（Emma Watson）也說「我真的很想念你的貼心、你取的綽號、你的溫暖、你的笑聲和你的擁抱。」她也形容羅比寇特蘭是一個極為親切的人，並說他讓演出妙麗成為一件樂事。

原著作者J.K.羅琳則說「我再也不會認識像羅比這樣的人了，他才華橫溢，絕無僅有，我非常幸運能認識他，和他一起共事，一起開懷大笑。在此向他的家人，尤其是他的孩子們表達我的關愛和最深切的哀悼。」

而飾演跩哥馬份的湯姆費爾頓（Tom Felton）也在Instagram發文哀悼，表示「我拍哈利波特最美好的回憶之一，就是第一部電影中在禁忌森林拍攝夜景。當時我12歲，羅比關心並照顧他周圍的每個人，輕鬆自然，而且逗他們笑，不費吹灰之力。他在銀幕上是個友好的大巨人，在現實生活中更是如此。我愛你，朋友，謝謝你所做的一切。」

其經紀人萊特（Belinda Wright）稱羅比寇特蘭是「獨一無二的天才」，並表示他扮演哈利波特愛好怪獸的朋友，為世界各地的孩子帶來了歡樂。