台灣藝人林志穎車禍後首露面 發文慶48歲生日外表依舊帥氣

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）藝人林志穎7月中與兒子開車自撞分隔島起火燃燒，而後進入漫長恢復期，外界一度傳言林志穎恐毀容，然而在他最新的慶生文中可以看到，甫滿48歲的他身材相對消瘦，不過外表依舊帥氣，看起來恢復狀況非常好。

根據林志穎Facebook貼文，他剛與家人一同度過48歲生日，林志穎在文章中表示「謝謝我的家人陪我一起度過生日，今年出道也剛好30週年，當中不管經歷過什麼，我還是喜歡帶給大家快樂，最後祝福自己的生日願望：『不要再擔心我，大家都要健康快樂。』」

林志穎今年7月22日上午10點與乘客兒子Jenson乘坐特斯拉轎車，因不明原因開車自撞後引起火燒車，情況一度危及林志穎父子生命，幸好隨即有熱心路人救出兩人，並送往林口長庚醫院，診斷後發現林志穎有多處受傷及骨折，外界也擔憂是否有毀容可能。

事隔近兩個月後，林志穎首度於社群網站露面，在這之前，他僅於Facebook上發布過去廣告照片，並沒有車禍後恢復的樣子。而這次的慶生照片中可以看到，林志穎被妻子與孩子圍繞，幸福感十足，而他的外表也沒有太大的變化，僅是身材較之前消瘦一點，五官仍然帥氣。

對於林志穎目前復原狀況，吉米工作室回應也回應：「謝謝大家的祝福，如林志穎於社群媒體所述，目前恢復狀況良好，請大家不要再擔心他。」