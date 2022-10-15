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台灣高端疫苗採購價差大許榮棋告發 陳時中駁進私人口袋

By 台灣英文新聞－編輯
2022/10/15 16:15
民進黨台北市長參選人陳時中 （前）。

民進黨台北市長參選人陳時中 （前）。 (來源 中央社)

( 台灣英文新聞 / 政治組綜合報導 ) 審計部日前公布針對高端疫苗的查核報告，指出高端涉及五大缺失，包括多次延遲交貨，衛福部卻遲遲不罰、未確實推估國人需求，導致大量疫苗過期銷毀等，知名社會運動者暨台灣之聲董事長許榮棋15日質疑中心疫苗採購價差過大，依貪污罪告發前衛福部長陳時中。

台灣之聲董事長許榮棋 引述ACIP召集人李秉穎曾提及「疫苗1劑好像賣1000多元」 ，指據高端財報出貨價為723元，每支價差305元，整體中間高達13億餘元的價差，質疑這當中到底被什麼人賺走？當中是否有人貪瀆，應由司法儘早進行偵辦調查。

高端疫苗購買價格一直引發社會疑慮，行政院長蘇貞昌昨（14日）表示，疫苗是戰略物資，每一 個國家如果可以自己製造生產，都要很盡量的自己製造生產，但相關規定、契約約定，如果有違法，那自然依約而行，該罰就要罰。

針對外界質疑採購的價格可能存在幾百元的價差，民進黨台北市長參選人陳時中15日接受媒體訪問時表示，那些錢不會到任何人口袋，除了有買賣價格，還包括注射、衛福部補助等相關費用。

陳時中也強調，國家發展國家疫苗作為戰略物資是必要的，但發展疫苗分成兩部分，國家有製造能力與研發能力，但若再有疫情，有國家疫苗才會真正照顧到社會。
高端疫苗
許榮棋

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