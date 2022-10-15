15日台灣疫情指揮中心成立第1000日 本土個案增4萬3478例

（台灣英文新聞 /林于雯 綜合報導）指揮中心公布，國內今（15日）新增4萬3478例新冠肺炎本土個案及32例境外移入；另確診個案中新增77例死亡。今天也恰逢疫情指揮中心成立第1000日，蔡總統在記者會上指出國際肯定台灣防疫成績，須歸功於台灣防疫人員以及國民，並強調台灣正在疫情中持續進步。

今天適逢指揮中心成立第1000日，蔡英文總統上午即前往指揮中心出席「COVID-19防疫1000天『千錘百鍊 蘋安幸福』活動」，感謝所有防疫工作夥伴的付出和貢獻，為台灣拚了1000天。

總統表示，台灣的防疫成績可以被世界肯定，這都要歸功每一位防疫工作夥伴和全體國人的團結；這1000天來，台灣發展的腳步，沒有因為疫情停下來，我們才能有更好的台灣。現在，更要加把勁，讓台灣大步前進。

台灣是新冠死亡率低、且經濟正成長的國家，總統也舉例，在OECD重點國家的致死率，台灣是第六低；我們的超額死亡率是全球第三低。而根據日本經濟新聞所發布的疫情復甦指標，在全球120個國家中，台灣則是排名第一。

總統因此表示，這些年來，許多國際友人來訪台灣，都稱讚我們的防疫成績。台灣防疫的成功，加速了全世界對台灣成就及能力的了解。

而根據中央流行疫情指揮中心，今日新增之43,478例本土病例，為19,639例男性、23,828例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,324例)，台中市(5,486例)，高雄市(4,661例)，桃園市(4,475例)，台北市(4,301例)，台南市(3,437例)，彰化縣(2,294例)，屏東縣(1,443例)，新竹縣(1,103例)，雲林縣(1,086例)，苗栗縣(1,060例)，新竹市(961例)，宜蘭縣(823例)，嘉義縣(750例)，南投縣(742例)，基隆市(711例)，花蓮縣(584例)，嘉義市(533例)，臺東縣(351例)，金門縣(172例)，澎湖縣(162例)，連江縣(19例)。

指揮中心指出，今日新增77例本土病例死亡個案，為48例男性、29例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、75例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月1日至10月12日，死亡日期介於9月28日至10月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,688,801例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,543,637例排除)，其中7,142,418例確診，分別為35,703例境外移入，7,106,661例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。