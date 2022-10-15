【下篇】NFT玩家看過來！10大最常見NFT詐騙 專家教你一一破解

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）區塊鏈媒體The Crypto Times提出專家強烈建議要注意的10種最常見NFT詐騙手法，並提供一一破解的方法。在前一篇文章中，提到了前五大NFT騙局，像是NFT複製品/抄襲品、拉地毯詐騙、投標詐騙和暴漲暴跌騙局等，其他還有一些常見的騙人手段，玩家們在投資前需加倍嚴謹，避免巨大財物損失。

以下為The Crypto Times點出的剩下5種最常見NFT詐騙手法，上篇請參照【上篇】NFT玩家看過來！10大最常見NFT詐騙 專家教你一一破解。

6.空投或贈品詐騙

這種詐騙方式是利用在社群媒體上發布免費的NFT，詐騙者會要求使用者前往特定連結，然後要求用戶同意「條款和條件」之類的訊息。此外，他們會要求用戶與他人分享資訊或推文，來獲取免費的NFT。

點擊這些連結後，系統會提示用戶連接其虛擬貨幣錢包（如剛剛提到的MetaMask）憑據以領取獎品。此時，你輸入的憑據將儲存在他們的系統上，之後詐騙者將獲得對你的MetaMask錢包的訪問權限，並可輕鬆盜取你的資產。

遊戲NFT市Fractal去年就遭到空投攻擊，一共有373名用戶遭騙，損失價值15萬美元的金錢。

要避免這種詐騙也是相對容易，The Crypto Times建議，若你不確定該網站的合法性，請不要點擊。也要多查看和這些連結相關的官網和社群媒體，以驗證真實性。

7.客戶服務詐騙

客服詐騙在每個行業中都非常常見，詐騙者通常會透過網路即時通話與數位發行平台Discord或論壇Reddit來找到NFT持有者的聯繫方式，並播打電話試圖取得個人機密資訊。

詐騙者通常會冒充市場技術人員，試圖用執行計畫或是解決問題為由來要求消費者提供用戶資訊。

The Crypto Times表示，NFT官方團隊多半不會通過社群媒體來聯絡NFT群組成員，因此千萬別在社群上透露任何敏感訊息。

8.假網站詐騙

這是IT技術超高的詐騙者會使用的手段。他們會創建一個和原始NFT市場高度相似的複製網站，來混淆使用者。

如果不仔細辨別，使用者恐怕會從這類網站上購買NFT，進而賠錢。

The Crypto Times指出，避免網站詐騙，投資者要注意官網URL的合法性，必須做足夠的研究，並且不要輕易點擊連結、彈出視窗，也要避免從電子郵件中的網址進入某網站。

9.假網紅詐騙

名人和網紅都會影響NFT的受歡迎程度，因此許多NFT開發者都會透過名人來推廣產品，然而這也使有心人士利用這點詐騙民眾。

根據The Crypto Times，一名巴西少年被名為Mineeervas的假網紅詐騙了0.14 ETH（以太幣，根據Google，ETH 到TWD 14日的轉換率為NT$ 41,360）。

要避免遇到假網紅，The Crypto Times表示，除了做足研究功課外，如果網紅有在協會當中，也將會有官方的推廣活動，如此一來可信度就比較高。

10.隱形投放

The Crypto Times指出，社群媒體，尤其是Twitter，已成為這種詐騙手法的絕佳管道。這是透過演算法，來將無辜使用者拉入NFT騙局的一種誘餌。

詐騙者會投放NFT內容給高度關注NFT的社群使用者，吸引那些他們認為是好下手、好交易的用戶，這些人毫無戒心，被「快速致富」的承諾吸引，最終卻落入騙局。

要避免被隱形投放，一種方法是檢查他們的Discord頻道是否為封閉頻道，並且僅通過邀請開放。這種騙局的詐欺者通常只會邀請那些容易變成受害者的人成為用戶。