【習近平權力大戲】中國打貪行動二十大前夕加劇 一政治派閥領袖遭賜死

( 台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導) 打擊貪腐一直以來都是現任中國國家主席習近平宣傳的施政重點之一，而隨著他的任期進入史無前例的第三任，打貪的力道也持續強化，中國法院近幾周連續公布了數起定讞判決，這同時也確定了一個政治派閥的落幕。

前公安部副部長孫力軍於上（9）月28日遭長春市中級人民法院以受賄罪判處死刑，緩刑兩年執行，他同時也被指控濫用職權與非法持有槍械。〈半島電視台〉報導指出，他的判刑定讞，標誌了針對孫系政治派閥反貪腐打擊的結束。

孫力軍於2020年在湖北指揮抗疫期間遭到逮捕，同時中箭落馬的包括前司法部長傅政華、前江蘇省委政法委書記王立科、前國家安全部紀委書記劉彥平，以及多名前檢警機關長官，這也是自從2013年針對薄熙來發起打貪以後，力道最強的反貪腐行動。

長期研究中國政治的喬治華盛頓大學教授Bruce Dickson指出，近期一系列的判決，代表習近平正試圖在中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大）前處理好之前遺留的漏洞，同時對外宣示他才是真正掌握實權的人。

事實上，貪腐在中國並不罕見，根據國際透明組織（TI）公布的全球清廉印象指數（CPI），中國在2021年在100個國家中排名第45，大約處在亞太地區的平均值，自2014年打貪行動開始後，這個成績略有進步。

約有440萬人接受了相關調查，〈新華社〉報導指出，光是2014年至2021年間，就有大約1萬名畏懼接受調查而潛逃國外者被以各種方式送回中國接受審判，追回的不法所得高達200億人民幣，而孫力軍更是遭到判刑的最高階長官。

習近平打貪的作法獲得了大量中國民眾的支持，而這也是他的目的之一，民眾的支持一定程度上讓他得以強力推動修憲廢除任期限制，並繼續擔任第三任的國家主席。

不過Dickson教授也說，習近平已擔任10年的國家主席，儘管打貪行動如火如荼，貪腐卻仍舊持續存在，這無疑顯示了這個問題是如此的根深蒂固，以及習堅定地想利用此一機制持續強化在共產黨內部的控制力及影響力。