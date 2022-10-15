美國第七艦隊司令警告 台海不好攻 中國須汲取俄烏大戰教訓

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國在印太地區軍事最高指揮官、第七艦隊（U.S. 7th Fleet）司令湯瑪斯（Karl Thomas），14日重申美國在區域反制中國挑釁行動的必要性，並警告中國勿輕舉妄動，當記取俄烏大戰教訓。

10月13日是美國海軍建軍247周年，南華早報報導，湯瑪斯在馬里蘭美國海軍學院致詞時，批評中國在美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後的實彈軍演、向鄰近海域發射飛彈、侵入台灣防空識別區（ADIZ）、取消美中軍事對話等行徑。

他表示，中國一再聲稱尋求和平解決台海歧異，卻發射彈道飛彈飛越台灣，落入日本經濟海域及運輸航道，不負責任到了極點，「絕非想成為世界領袖的泱泱大國，應有的風範」。

湯瑪斯同時呼籲兩岸汲取烏克蘭教訓。他認為台灣當學習烏克蘭遭入侵後展現出的強大領導人魅力、運用不對稱戰力以小搏大的戰術運用，以及全民一心抵禦外侮的士氣。

湯瑪斯說道，習近平更應看清楚，全球是怎麼快速因應俄國對鄰國侵門踏戶的妄舉，以及俄國總統普丁（Vladimir Putin）是怎麼誤判軍情，導致戰事一再受挫。他警告中共，要越過130公里寬（最窄寬度）的台灣海峽可是難得多了，沒有狐狸洞可躲。這也是為何多年來，都鮮少見到兩棲登陸作戰，畢竟一遇上精準武器反制，可就沒轍了。

此外，湯瑪斯也肯定了自由世界盟國，如日本、澳洲、英國與加拿大等，與美國進行聯合軍演、支持自由航行與資訊分享的抗中努力。美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）、加拿大海軍哈利法克斯級（Halifax）巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）方於9月20日一同通過台海。

據報導，第七艦隊設在日本橫須賀港，隸屬夏威夷太平洋艦隊。第七艦隊部署了60艘船艦與潛艦、140架軍機、2萬名水手。中國有全球最大海軍，艦艇數量達350艘，相較而言美國為290艘。然而，軍事專家指出，美國海軍的品質與作戰力，比中國來得優，且中國船艦許多規模相對較小。

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