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幫派阻斷飲水食物及燃油 聯合國：海地已在飢荒邊緣

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/15 10:51
海地陷入動盪（圖／美聯社）

海地陷入動盪（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）由於政府無力控制國內逐漸失控的社會秩序，海地正陷入黑幫橫行，導致上萬人沒有食物、飲水可用的窘境中。

聯合國警告，海地首都太子港內的貧民區太陽城（Cité Soleil）的狀況極度不樂觀，很可能會爆發嚴重的食物危機。

事實上，頻繁的政治動盪與天災侵襲，已讓海地成為美洲地區最貧困的國家之一，而全球燃油價格高漲與嚴重的通貨膨脹，無疑讓情形雪上加霜。現階段，首都地區最大的幫派已經截斷了最主要的燃油轉運站和交通樞紐地帶，頻繁的搶劫、槍擊事件也嚴重阻撓南方糧食產區作物送抵北方的能力。

聯合國的分析指出，太陽城地區約有1.9萬人正陷入類似飢荒的狀況當中，而全國更是有多達470萬人面臨食物嚴重不足的問題。由於根據聯合國定義，一個地區需有20%的家戶處於飢荒狀態，才可以宣布該地區陷入飢荒，因此雖然聯合國人道事務協調廳（OCHA）在海地的駐地協調員理查森（Ulrika Richardson）一開始以飢荒形容海地狀況的聲明稍後遭到修正，仍不可否認海地現在的處境，已處在崩潰邊緣。

另一份聯合國報告則指出，社會失序也讓女性成為最直接的受害者，年齡低至10歲、上至年長者的多名女性遭受到性暴力，幫派成員甚至在女孩的父母或女性的小孩前面直接施暴，民眾陷入恐慌。

除此之外，霍亂等傳染病也開始成為問題，本周已出現16起死亡病例。雖然海地總統已經正式向國際社會發出求救，包括加勒比海地區的人道援助基金今年面臨預算削減，以及許多國家也同時面臨經濟危機而自顧不暇，都讓海地顯得更加孤立無援，只能靜待聯合國進一步的動作。
海地

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