颱風「桑卡」生成恐3颱共舞•15日可能發海上警報　水保局呼籲周末避免山區活動

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局14日表示，原本位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，在今天（14日)下午2時增強為颱風桑卡，路徑將朝越南移動，對台灣沒有影響。

中央氣象局今天說，原位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，於今天下午2時發展為輕度颱風，編號第19號桑卡（國際命名：SONCA，中文譯名：桑卡）。

氣象局預測桑卡將朝西北轉西北西方向往越南移動，對台灣無直接影響。

中央氣象局14日稍早表示，海面上的3個熱帶性低氣壓今明兩天有機會增強為颱風，其中位於菲律賓東方海面的TD23預計明天(15日) 增強為颱風後，有可能同步發布海上颱風警報。

根據中央氣象局觀測，目前太平洋共有3個熱帶性低氣壓。中央社引述氣象局預報員張承傳說，3個熱帶性低氣壓都有機會增強為颱風，TD22預計今天就會增強為颱風桑卡，對台灣較無影響。

張承傳指出，位於菲律賓東方海面的TD23對台灣影響比較大，預計15日會增強為颱風尼莎或海棠，屆時有可能同步發布海上颱風警報，外圍環流也會影響台灣，會不會碰到陸地要再觀察。

張承傳說，預計TD23通過巴士海峽後，17日因東北季風增強，路徑就會往西南去，還要再觀察。至於TD24也有機會在明天增強為颱風，但對台灣影響不大。

水土保持局今天則表示，依據中央氣象局氣象資料顯示，位在台灣東南海面的熱帶性低氣壓有逐漸增強趨勢，週末有劇烈降雨，會適時發布土石流警戒資訊，呼籲民眾避免到山區活動。

行政院農業委員會水土保持局今天發布新聞指出，氣象局資料顯示，位在台灣東南海面的熱帶性低氣壓有增強趨勢，可能在週末形成颱風通過巴士海峽，並與東北季風產生共伴效應，預估影響範圍為北部、東北部及東部地區，請民眾不要到山區活動。

水保局說，將嚴密監控各地降雨現況，適時發布警戒，同時請土石流防災專員協助地方進行雨量觀測等防災整備工作，對於達到警戒值的地區，除以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府警戒資訊，並會利用災防告警細胞廣播通知當地民眾。

水保局提醒民眾，警戒資訊會同步公布在水保局土石流防災資訊網及水保局-永續水土保育swcb臉書粉絲專頁，開放隨時上網查詢，民眾也可利用「土石流防災資訊整合版」智慧型手機APP及「土石流防災資訊網line」官方帳號查詢即時資訊。

另外，農委會農糧署也指出，依據氣象局資料，台灣北部、東半部在15至17日將受南方低壓雲系北移影響，可能出現局部性大雨或豪雨；17日起台南以北、東半部及恆春半島有9至11級強陣風，提醒農民做好防範。