蔣萬安向義美總座高志明　請益食品安全與行銷　　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中國國民黨台北市長參選人蔣萬安今天(14日) 參訪渭水驛站及拜會義美食品股份有限公司總經理高志明，被解讀要「拔樁」綠營支持者；蔣萬安說，請益食品安全與行銷，做事不需分藍綠。

台北市長參選人蔣萬安（上圖左）14日參訪渭水驛站及同時也是義美食品起家厝的大安醫院舊址，義美總經理高志明（上圖右）全程陪同介紹。中央社

蔣萬安由義美總經理高志明（左）陪同參觀，翻閱展示資料。中央社

蔣萬安與高志明閉門會談後，接受媒體聯訪表示，為人民做事不用分藍綠，大家心願都是讓台灣更好。義美80年來堅持食安、熱心公益，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重時還曾捐新台幣300萬元給台北市政府；他拜會請益義美，希望有機會一起打拚。

中央社引述蔣萬安說，與高志明討論政策與台北市政規劃，如落實食安、後疫情時代食品業及服務業振興等，而他參選以來就希望公私協力、由下而上及民間企業攜手合作，為台北注入活力。

台北市長參選人蔣萬安（上圖右）14日參訪渭水驛站，在義美總經理高志明（上圖左）介紹下了解台灣民主運動先驅蔣渭水相關史料，並獲贈紀念禮品。中央社

台北市長參選人蔣萬安（右）14日走訪渭水驛站，參觀館內展出史料並聽取導覽解說（上圖與下圖)。中央社