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笑得你心底發寒⋯⋯電影《微笑》「超毛」行銷 票房連霸台美雙週冠軍

《微笑》成為派拉蒙影業2022年繼《驚聲尖叫》、《就4無厘取鬧》、《失落謎城》、《音速小子2》、《捍衛戰士：獨行俠》後，第6部榮登票房冠軍的電影，也是恐怖片繼超夯佳作《逃出絕命鎮》後的最佳表現。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/10/14 18:33
《微笑》在公共場合安插演員等一連串創新且強大的行銷活動引起網路熱議。（圖/截圖自Twitter；台灣英文新聞後製）

《微笑》在公共場合安插演員等一連串創新且強大的行銷活動引起網路熱議。（圖/截圖自Twitter；台灣英文新聞後製）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）當你收看棒球轉播或新聞節目時，看到有路人一動也不動地對你微笑，笑得你心底發寒，別感到害怕！他們是為了行銷美國恐怖片《微笑》而安插的演員，為了在上映前造成討論潮，這種特殊的行銷手法確實讓這部電影在上映後獲得票房佳績，兩週內全球累積票房突破1.02億美金（約台幣32.55億元）。

日前在社群媒體上可以看到許多網友轉發自己在公共場合中，看到一名穿著亮黃色上衣的民眾，對著自己或是轉播鏡頭直勾勾的盯著，並且臉上掛著詭異微笑。這些人通常出現在非常明顯能被看到的位置，像是NFL比賽的看台、棒球比賽本壘後的看台，以及晨間新聞的民眾群當中。

這些影片也迅速引起討論，相關影片超過3,500萬次的觀看數，內容也立刻出現在新聞報導、各大社群話題討論。有網友表示「我在現場，真的有看到那名女孩一直站著微笑，即使大家坐著她還是站著。」、「這個行銷方法太酷了！我現在已經感到毛骨悚然。」、「這有點尷尬，不過絕對是有效的宣傳。」

而這出奇制勝的廣告手法還包含Instagram和Snapchat合作的AR鏡頭，以高分享量達到了病毒式傳播。

目前《微笑》在美國累積票房超過5,550萬美元，海外票房高超過4680萬美元，全台累積票房超過新台幣1,500萬元，成為派拉蒙影業2022年繼《驚聲尖叫》、《就4無厘取鬧》、《失落謎城》、《音速小子2》、《捍衛戰士：獨行俠》後，第6部榮登票房冠軍的電影，也是恐怖片繼超夯佳作《逃出絕命鎮》後的最佳表現。

根據媒體報導，派拉蒙影業執行長兼總裁布萊恩羅賓斯（Brain Robbins）表示：「我們看到這部電影的那一刻，就知道它具有巨大的電影潛力，我們非常興奮看到全世界各地的觀眾以實際行動進戲院支持這部電影，並感謝導演帕克菲恩以及所有的創意合作夥伴和製作團隊，他們提供了一部非常恐怖的電影；還有，感謝我們的全球行銷發行團隊再創佳績。」
微笑
美國電影
恐怖片
行銷

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更新時間 : 2022-10-14 19:56 GMT+08:00

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