東亞最高的樹種！林試所採用最新技術　實測台灣杉巨木

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 以台灣為拉丁屬名的台灣杉，分布在中海拔霧林帶的臺灣杉， 常一枝獨秀聳立在稜線上，成為突出樹冠層的孤絕大樹， 被譽為台灣針葉樹的帝王。為尋找最高的樹木，林試所組「找樹的人」團隊， 利用空載光達技術搜尋全台灣樹高65m以上的巨木，今（14）日分享拍攝過程。

林試所表示，以台灣為拉丁屬名的臺灣杉，與紅檜、台灣扁柏、香杉、 台灣肖楠合稱為台灣針葉樹五木， 雖然很少如檜木般形成大面積純林，分布在中海拔霧林帶的臺灣杉， 常一枝獨秀聳立在稜線上，成為突出樹冠層的孤絕大樹， 被譽為台灣針葉樹的帝王。事實上若以高度而言， 台灣杉是東亞最高的樹種，是上一紀冰河時期的孓遺物種， 除了台灣以外，只有少量族群零星分布於中國西南、緬甸與越南， 目前在IUCN的植物紅皮書被列為易受害物種， 台灣山區之台灣杉族群可說是全球最為豐富的。

由林業試驗所與成功大學研究人員所組成「找樹的人」團隊， 利用空載光達技術搜尋全台灣樹高65m以上的巨木，在2020年 8月團隊利用光達探勘資料，經過4次的實地勘察，找到台灣杉巨木 --桃山神木(樹高79.1公尺)， 為首次研究團隊所發現樹高接近80公尺的巨木。

林業試驗所在2017年邀請澳洲攝影團隊The tree project， 該團隊所拍攝的作品包含澳洲與紐西蘭的珍稀樹木，獲獎無數， 並於各大美術館展出，並接受英國國家廣播電視臺BBC的採訪， 是技術與學識受到國際公認的專家學者， 當時所拍攝棲蘭臺灣杉三姊妹(樹高69公尺)等身照， 成果影像頗受好評，也使民眾深切意識到台灣杉巨木的宏偉， 臺灣杉三姊妹作品目前於國立科學教育館展出。

林試所今(2022)年再度邀請澳洲樹冠層攝影專家Steven Pearce來臺，為雪霸國家公園境內的桃山神木掌鏡， 並採用最新的技術拍攝桃山神木等身照，桃山神木等身照也是Ste ven的第10個國際巨木作品， 可說是非常難得具有高度的紀念價值。

與此同時，國立成功大學測量及空間資訊學系王驥魁教授研究團隊， 也一同遠赴桃山神木為巨木進行地面光達影像測量，攜帶重達30公 斤昂貴的地面光達，經歷5天的來回跋涉， 終於攜回珍貴的桃山神木點雲影像， 預計將能進一步促進國內有關巨木科學的研究。

照片由林試所提供

照片由林試所提供